ОДКБ відповіла згодою на запит Токаєва про введення військ до Казахстану

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) надішле військових до Казахстану на запит президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Про це у фейсбуці вночі 6 січня заявив премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки організації.

Токаєв попросив країни ОДКБ про силову підтримку увечері 5 січня. За словами Пашиняна, Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення надіслати миротворчі сили до Казахстану «на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні».

Членами ОДКБ є Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Склад і чисельність миротворчої місії ще не розкривалися.

5 січня протести проти влади охопили великі міста Казахстану. Влада втратила контроль над найбільшим містом країни Алмати. Увечері Токаєв назвав ситуацію в ефірі державного каналу результатом зовнішньої агресії. І заявив, що звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу у подоланні «терористичної загрози».

Токаєв звинуватив протестувальників у тероризмі, нападі на мирних громадян та у тому, що учасники вуличних акцій пройшли «спеціальну підготовку за кордоном». За його словами, під Алмати військові вступили у бій із терористами. Жодне із цих тверджень не було підтверджене доказами.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.