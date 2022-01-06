Казахстан: силовики повідомляють про «ліквідацію десятків нападників» на адміністративні будівлі в Алмати

Під час спроб штурму адміністративних будівель в найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати «ліквідовані десятки нападників», повідомив зранку 6 січня офіційний представник поліції.

За повідомленнями з Алмати, на площі перед акіматом (мерією) відбувається інтенсивна стрілянина між військовими, які прибули для так званої «зачистки» території, та озброєними людьми.

У ніч на четвер комендатура Алмати повідомила, що правоохоронні органи розпочали «антитерористичну спецоперацію» в місті.

У місті Алмати, яке стало епіцентром протестів, 5 січня невідомі люди, озброєні гумовими палицями, ціпками, щитами, штурмували будівлю міського акімату.

Пізніше того ж дня стало відомо про захоплення групою людей аеропорту. У комендатурі заявили про «напад на Казахстан» та «акт агресії, спробу підриву цілісності держави».

Спочатку режим надзвичайного стану був запроваджений в Алмати та Мангістауській області, де 2 січня почалися протести після стрибка цін на скраплений газ. Пізніше влада поширила режим НС на столицю та всі інші регіони країни.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести.

Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. Згодом стало відомо про запровадження надзвичайного стану по всій країні.