У Казахстані уряд пішов у відставку на тлі протестів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду, повідомляє офіційний сайт глави держави. Тимчасово виконувати обовʼязки премʼєр-міністра буде Аліхан Смаїлов, перший заступник голови уряду.

Члени уряду продовжать виконання своїх обовʼязків до затвердження нового складу уряду.

Перед оголошенням про відставку уряду президент Токаєв запровадив надзвичайний стан і оголосив комендантську годину в Алмати (це колишня столиця і найбільше місто Казахстану) та Мангістауській області, де розпочалися протести.

Відставка уряду відбулася на тлі масових протестів у Казахстані, які розпочалися у місті Жанаозені Мангістауської області на заході країни. Спочатку демонстранти вимагали зниження цін на скраплений газ, яким заправляють автомобілі більшість жителів Західного Казахстану. З нового року цей вид палива подорожчав удвічі.

На третій день влада погодилася знизити ціни до необхідного рівня – до 50 тенге (це трохи більш як 3 гривні) за літр, проте протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який нині формально є головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролює ухвалення всіх важливих рішень.