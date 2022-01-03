У Казахстані розпочалися протести через підвищення цін на газ

У кількох містах Казахстану відбуваються мітинги на підтримку учасників акції протесту в місті нафтовидобувників Жанаозені на заході країни. Люди виступають проти підвищення цін на газ, повідомляє Радіо Азаттик.

У протестах у Жанаозені брали участь сотні людей. Вони прийшли до будівлі адміністрації міста та перекрили рух автотранспорту в центрі. У цьому регіоні більшість машин заправляють газом. Із січня ціни на нього зросли до 120 тенге за літр (це майже 8 гривень, для порівняння, в Україні зараз ціна автогазу сягнула 18–20 гривень за літр). Громадянський активіст із Жанаозена Серік Бактибайули повідомив, що протестувальники вимагають знизити ціни більш ніж удвічі. На початку минулого року вартість газу становила 38 тенге за літр, проте потім почала зростати. 31 грудня вартість газу у місті сягнула 100 тенге.

«Газ у нас виробляють. На виробництві працюють наші родичі. Чому нам не вистачає газу, який вони виробляють? Це незбагненно. Нехай не продають за кордон, до Росії, нехай спочатку забезпечать нас», – заявив один із протестувальників на мітингу. До протестувальників вийшов виконувач обовʼязків акіма (голови населеного пункту) Галим Байжанов, заявив, що акім у відпустці, а протест вважається незаконним, оскільки не був погоджений з адміністрацією. Претензії він запропонував викласти у письмовій формі.

Учасників акції протесту підтримали у різних містах Казахстану. В Астані було затримано трьох людей. В аеропорт Актау прибули автозаки та вантажівки. В Алмати було перекрито доступ до головної площі, у цьому районі з перебоями працює мобільний інтернет.

Єдиним виробником зрідженого газу у регіоні є компанія «Казахський газопереробний завод». Це не перший протест у Жанаозені проти підвищення цін на газ. У січні 2020 року жителі теж виходили на акцію із закликом стабілізувати ціни на пальне, які тоді зросли до 65 тенге.

У 2011 році багатомісячний страйк робітників у Жанаозені, які вимагали поліпшення умов праці, був придушений із застосуванням сили (тоді загинули 17 людей).