Парламент Казахстану ухвалив закон про скасування смертної кари

Сенат Казахстану ухвалив закон, який виключив із Кримінального кодексу країни покарання у вигляді смертної кари.

«Ухвалюючи цей закон, Казахстан приєднується до групи країн, де смертна кара законодавчо заборонена. Крім того, наша країна доводить, що підтримує міжнародний рух, спрямований на повне скасування смертної кари», – зазначив речник сенату.

Після змін до законодавства страту всім засудженим замінять на довічне увʼязнення.

З моменту проголошення незалежності Казахстану було виконано 536 смертних вироків. Застосовувати смертну кару дозволяли 17 статей Кримінального кодексу.

Проте з 2003 року в Казахстані було запроваджено мораторій на смертну кару. Це означає, що суди засуджували до страти, але вона могла бути виконана лише в разі скасування мораторію. Останній смертний вирок було ухвалено у 2016 році Руслану Кулекбаєву, якого визнали винним у вбивстві 10 людей в Алмати.

Наприкінці 2019 року президент Касим-Жомарт Токаєв анонсував скасування найвищої міри покарання, заявивши, що «настав час для вирішення питань, які активно порушувалися нашими правозахисниками». 23 грудня 2020 року Мажіліс Казахстану ратифікував протокол, спрямований на скасування смертної кари. 2 січня 2021 року президент Казахстану підписав закон про скасування в країні смертної кари.