Казахстан: Назарбаєв пішов у відставку з посади лідера правлячої партії

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вирішив передати повноваження голови партії Nur Otan, написав у твітері його прессекретар Айдос Укібай. За його словами, Назарбаєв вважає, що партію має очолювати президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

Процедура передачі повноважень проходитиме згідно зі статутом партії – обрання та звільнення з посади голови є компетенцією з’їзду партії. До цього моменту головою партії залишатиметься Назарбаєв.

Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з поста президента Казахстану 19 березня 2019 року, проте він є довічним главою Ради безпеки країни. Експерти вказували, що існування Радбезу та довічне головування в ньому й надалі дозволить Назарбаєву контролювати основні напрямки розвитку Казахстану.

У жовтні 2019 року Токаєв підписав указ, який значно розширив повноваження голови Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва. Згідно з документом, президент призначатиме чиновників уряду та інших керівників, зокрема голів міст та областей, лише після погодження з Назарбаєвим.