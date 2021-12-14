Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Казахстан: у російських школах міста Байконур уперше розпочнуть викладання казахської мови і літератури

Місто Байконур у Казахстані

До програми російських шкіл у місті Байконур у Казахстані вперше включать казахську мову та літературу, повідомляє агентство «Інтерфакс» із посиланням на керівника Кизилординської області Гульшару Абдикалікову. За її словами, домовленість про це досягнута міжурядовою комісією на переговорах Росії та Казахстану, вони тривали з 2019 року.

Москва орендує Байконур у Казахстану разом із однойменним космодромом до 2050 року. На період оренди Байконур має статус міста федерального значення у Росії. До 2015 року у всіх школах міста викладання велося за російськими освітніми стандартами та російською мовою, після чого розпочався поступовий перехід на стандарти Казахстану.

70 відсотків жителів міста становлять казахи. Для вступу до вишів своєї країни їм необхідно складати Єдине національне тестування. Казахську мову, казахську літературу та історію Казахстану школярам у російських школах доводилося вивчати на факультативах.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG