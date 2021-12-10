«Країна брехунів». Про подвійні стандарти Росії щодо мовної політики

Керівник Ради з прав людини при президенті Росії Валерій Фадєєв хоче, щоб мер Москви Сергій Собянін «розібрався» з написами таджицькою та узбецькою мовами, що з'явилися на вказівниках однієї зі станцій московського метро. Раніше мерія російської столиці повідомила, що на станціях метро «Прокшино» та «Лісопаркова» написи, що повідомляють про те, звідки прямують автобуси до міграційних – ! – центрів, продубльовані таджицькою та узбецькою мовами. Тобто рідними мовами людей, які цими мовами користуються.

Очільник Ради з прав людини вважає це рішення порушенням прав людини – зрозуміло, тієї людини, яка не знає таджицької чи узбецької, та впевнена, що ці написи ображають її гідність. Валерій Фадєєв нарікає на обурення жителів Нової Москви через створення нового міграційного центру. Але найголовніше, найбільше роздратування – це написи. Написи, які до того ж суперечать закону про державну мову.

Згадайте, яку істерику влаштувало російське керівництво – включаючи самого Володимира Путіна

Замислимося буквально на мить. Коли в інших країнах ухвалюють закони, що дають можливість хоча б виробляти фільми та пісні державною мовою і транслювати їх в ефірі, коли державною мовою з'являються вивіски і нею працює телебачення або радіо, в Москві це негайно оголошують порушенням прав тієї самої людини, обіцяють скаржитися до усіх можливих інстанцій та навіть готують напад на ворожу державу – очевидно, щоб захистити «російськомовне населення».

Згадайте, яку істерику влаштувало російське керівництво – включаючи, до речі, самого Володимира Путіна – коли український парламент схвалив закон, у якому кримські татари, караїми та кримчаки оголошувалися корінними народами України. Утиск російського народу! Порушення прав людини! Ганьба!

У російській «країні брехунів» жандарм, який закликає до порушення прав людини, називається головним правозахисником країни

Але коли на одній зі станцій московського метрополітену одна російськомовна вивіска дублюється іншими мовами для того, щоб допомогти людям, які добираються до абсолютно конкретної інституції, створеної саме для іноземців, які перебувають у Росії, це викликає «загальне роздратування» і звернення не кудись, а до президентської Ради з прав людини. І очільник цієї Ради замість того, щоб подумати, як полегшити життя людям, які працюють за копійки на московських будівлях, які прибирають вулиці та під'їзди і миють тарілки у кав'ярнях, вимагає від мера столиці цю вивіску прибрати.

Цей сюжет вкотре нагадав мені казку Джанні Родарі про Джельсоміно в країні брехунів. Ту саму, в якій кішки мали гавкати, а собаки – нявкати. І все це заради того, щоб дозволити зберігати владу купці пройдисвітів.

Так ось у російській «країні брехунів» жандарм, який закликає до порушення прав людини, називається головним правозахисником країни. І, здається, це вже нікого не дивує.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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