Мовний закон України. Чи складно підібрати дитині україномовний гурток?

Українське законодавство чітко прописує, що не лише шкільна, але й позашкільна освіта має викладатися державною мовою. Проте батьки учнів і дошкільнят часто змушені змінити не один танцювальний гурток чи художню студію, поки знайдуть для своєї дитини викладання українською мовою. Пропонуємо думки чотирьох батьків з Києва, для яких «мова має значення».

Наталя, мама доньки:

Зараз донька відвідує державний будинок творчості Шевченківського району Києва, там всі гуртки україномовні. Це мене повністю влаштовує! Думаю, що ситуація змінилась за ці 7-8 років. У 2014-му, коли дитині було 4 роки, я віддала її на рок-н-рол при будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського району. Заняття там велись російською. Додаткова складність полягала в тому, що донька погано говорила, вона відвідувала логопедичну групу в садочку, і фахівці радили щоденно користуватися однією мовою. Я тоді забрала її з танців.

Олександр, батько двох дітей:

Кілька років тому ми вирішили віддати старшу доньку до хору. Обрали всесвітньовідомий дитячий хор «Щедрик». А коли приїхали туди, то з’ясували, що викладають у «Щедрику» російською мовою! Це була група для найменших діток. Спочатку ми з дружиною дещо розгубилися. Я навіть попросив поради у фейсбуці, що робити. Більшість з порад були в стилі –«віддайте в народні співи»! І саме це нас найбільше обурило, бо відчули, що нас знову намагаються спихнути з нашою українською в етнографічне гетто. Там, мовляв, місце українському: народні співи, вишиванки, шаровари тощо.

Ми ж не хотіли обмежуватися народними співами, бо в «Щедрику» широкий репертуар. Тому я почав діяти інакше. Знайшов контакти тоді ще депутата Київради Вадима Васильчука, написав йому листа, де виклав суть питання, і – о диво! – нам зателефонували з хору! Почали запитувати, навіщо ж ми так одразу, чому не могли з ними поговорити про викладання українською (хоча ми висловлювали своє побажання, але нам відмовили, мовляв, там вчаться співам діти дипломатів і українською вони не розуміють).

Після втручання Васильчука все враз перейшло на українську мову, і з «Щедриком» в наймолодшій групі ми проблем не мали. Донька цю групу закінчила. Все в неї чудово. Якщо стукати, то двері відчиняються. Варто лише наполегливо це робити!

Мама двох синів, попросила не називати її імені:

«Наш старший син відвідує Центр дитячої наукової творчості «Цифра». Там викладають математику, природознавство, шахи.

Цього року я хотіла влаштувати туди молодшу дитину. І була здивована, коли почула, що дітям 6-7 років викладатимуть предмети російською! Я вимагала пояснень, скеровувала до мовного закону.

Але методистка сказала, що у них всі матеріали російською, викладачі російськомовні, тому така ситуація. Цікаво, що нашого старшого сина возимо в філію цього центру аж на Печерськ, бо там є україномовні групи. Прикро, адже це популярний і авторитетний навчальний центр у Києві, який має кілька офісів по місту».

Ірина, мама доньки:

Зараз я воджу дитину на курси англійської мови і підготовку до школи. Бачу, що вчителька, яка в побуті послуговується російською, на заняттях спілкується лише українською. Підозрюю, що специфіка її дисципліни змушує її говорити державною мовою. Це правильно.

Все, що виходить на якусь публічність, а сюди включаються позашкільне дозвілля, радіостанції тощо, повинно регулюватися законом про мову. Це не приватна сфера. Закон має бути універсальним, інакше тоді він не працює.

Ці фотографії зроблені у Дарницькому районі Києва. Реклама спортивного клубу Peregrine і школи танцю «Багіра» розташовані поряд з дитячим садочком і середньою школою. Телефонуємо до клубу Peregrine, запитуємо про умови.

Відповідають українською. Цікавимося, якою мовою викладач спілкується з дітьми, говорять, що лише українською. На запитання, чому рекламні банери російською, зауважують, що не мають наочної реклами, а свої послуги пропонують через фесбук.

Гурток по-російськи: куди скаржитися?

З проблемою пошуку україномовних активностей для своїх дітей стикаються не лише кияни чи жителі центрально-східних областей, зауважує у коментарі Радіо Свобода громадський діяч, захисник державної мови Святослав Літинський, який багато років наполегливо і приципово відстоює своє право на українську в судах. Він був першим, хто отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки. За його словами, львів’яни також потерпають від присутності російської у позашкільному дозвіллі.

Тренер відмовився проводити заняття з дитиною українською мовою

«У червні 2018 року одна з мереж спортивних клубів програла справу у Сихівському районному суді Львова. Тренер відмовився проводити заняття з дитиною українською мовою. Суд визнав його дії неправомірними і зобов’язав вести тренування державною мовою», – зауважує Святослав Літинський.

Споживач будь-яких послуг, зокрема, навчальних, має право на те, щоб його обслуговували українською мовою, каже Святослав Літинський. І ухвалення мовного закону у 2019 році суттєво допомогло в цьому.

Отже, якщо в гуртку чи спортивній секції, які відвідує ваша дитина, заняття ведуться російською мовою, необхідно:

Спершу поговорити з викладачем чи тренером.

У разі відмови звертатись до Уповноважденого із захисту державної мови. Заповнити скаргу в електронному вигляді, надіславши докази. Мовний омбудсмен сконтактується з організацією і попередить їх, що у випадку повторного порушення їм загрожуватиме штраф.