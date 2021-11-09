Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

Мовний закон України. Чи складно підібрати дитині україномовний гурток?

Споживач будь-яких послуг, зокрема, навчальних, має право на те, щоб його обслуговували українською мовою

Українське законодавство чітко прописує, що не лише шкільна, але й позашкільна освіта має викладатися державною мовою. Проте батьки учнів і дошкільнят часто змушені змінити не один танцювальний гурток чи художню студію, поки знайдуть для своєї дитини викладання українською мовою. Пропонуємо думки чотирьох батьків з Києва, для яких «мова має значення».

Наталя, мама доньки:

Зараз донька відвідує державний будинок творчості Шевченківського району Києва, там всі гуртки україномовні. Це мене повністю влаштовує! Думаю, що ситуація змінилась за ці 7-8 років. У 2014-му, коли дитині було 4 роки, я віддала її на рок-н-рол при будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського району. Заняття там велись російською. Додаткова складність полягала в тому, що донька погано говорила, вона відвідувала логопедичну групу в садочку, і фахівці радили щоденно користуватися однією мовою. Я тоді забрала її з танців.

Олександр, батько двох дітей:

Кілька років тому ми вирішили віддати старшу доньку до хору. Обрали всесвітньовідомий дитячий хор «Щедрик». А коли приїхали туди, то з’ясували, що викладають у «Щедрику» російською мовою! Це була група для найменших діток. Спочатку ми з дружиною дещо розгубилися. Я навіть попросив поради у фейсбуці, що робити. Більшість з порад були в стилі –«віддайте в народні співи»! І саме це нас найбільше обурило, бо відчули, що нас знову намагаються спихнути з нашою українською в етнографічне гетто. Там, мовляв, місце українському: народні співи, вишиванки, шаровари тощо.

Ми ж не хотіли обмежуватися народними співами, бо в «Щедрику» широкий репертуар. Тому я почав діяти інакше. Знайшов контакти тоді ще депутата Київради Вадима Васильчука, написав йому листа, де виклав суть питання, і – о диво! – нам зателефонували з хору! Почали запитувати, навіщо ж ми так одразу, чому не могли з ними поговорити про викладання українською (хоча ми висловлювали своє побажання, але нам відмовили, мовляв, там вчаться співам діти дипломатів і українською вони не розуміють).

Після втручання Васильчука все враз перейшло на українську мову, і з «Щедриком» в наймолодшій групі ми проблем не мали. Донька цю групу закінчила. Все в неї чудово. Якщо стукати, то двері відчиняються. Варто лише наполегливо це робити!

Школа танцю «Багіра» у соцмережах веде сторінки російською. На запитання, якою мовою спілкується викладач у групі, відповідають: «І так, і так». І щиро дивуються, що їхні слова, а також рекламна вивіска порушують закон України про мову. Київ, листопад 2021 року
Школа танцю «Багіра» у соцмережах веде сторінки російською. На запитання, якою мовою спілкується викладач у групі, відповідають: «І так, і так». І щиро дивуються, що їхні слова, а також рекламна вивіска порушують закон України про мову. Київ, листопад 2021 року

Мама двох синів, попросила не називати її імені:

«Наш старший син відвідує Центр дитячої наукової творчості «Цифра». Там викладають математику, природознавство, шахи.

Цього року я хотіла влаштувати туди молодшу дитину. І була здивована, коли почула, що дітям 6-7 років викладатимуть предмети російською! Я вимагала пояснень, скеровувала до мовного закону.

Але методистка сказала, що у них всі матеріали російською, викладачі російськомовні, тому така ситуація. Цікаво, що нашого старшого сина возимо в філію цього центру аж на Печерськ, бо там є україномовні групи. Прикро, адже це популярний і авторитетний навчальний центр у Києві, який має кілька офісів по місту».

Ірина, мама доньки:

Зараз я воджу дитину на курси англійської мови і підготовку до школи. Бачу, що вчителька, яка в побуті послуговується російською, на заняттях спілкується лише українською. Підозрюю, що специфіка її дисципліни змушує її говорити державною мовою. Це правильно.

Все, що виходить на якусь публічність, а сюди включаються позашкільне дозвілля, радіостанції тощо, повинно регулюватися законом про мову. Це не приватна сфера. Закон має бути універсальним, інакше тоді він не працює.

У спортивному клубі «Peregrine» запевняють, що заняття проходять українською. Київ, листопад 2021 року
У спортивному клубі «Peregrine» запевняють, що заняття проходять українською. Київ, листопад 2021 року

Ці фотографії зроблені у Дарницькому районі Києва. Реклама спортивного клубу Peregrine і школи танцю «Багіра» розташовані поряд з дитячим садочком і середньою школою. Телефонуємо до клубу Peregrine, запитуємо про умови.

Відповідають українською. Цікавимося, якою мовою викладач спілкується з дітьми, говорять, що лише українською. На запитання, чому рекламні банери російською, зауважують, що не мають наочної реклами, а свої послуги пропонують через фесбук.

Гурток по-російськи: куди скаржитися?

З проблемою пошуку україномовних активностей для своїх дітей стикаються не лише кияни чи жителі центрально-східних областей, зауважує у коментарі Радіо Свобода громадський діяч, захисник державної мови Святослав Літинський, який багато років наполегливо і приципово відстоює своє право на українську в судах. Він був першим, хто отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки. За його словами, львів’яни також потерпають від присутності російської у позашкільному дозвіллі.

Святослав Літинський
Святослав Літинський
Тренер відмовився проводити заняття з дитиною українською мовою
Святослав Літинський

«У червні 2018 року одна з мереж спортивних клубів програла справу у Сихівському районному суді Львова. Тренер відмовився проводити заняття з дитиною українською мовою. Суд визнав його дії неправомірними і зобов’язав вести тренування державною мовою», – зауважує Святослав Літинський.

Споживач будь-яких послуг, зокрема, навчальних, має право на те, щоб його обслуговували українською мовою, каже Святослав Літинський. І ухвалення мовного закону у 2019 році суттєво допомогло в цьому.

Отже, якщо в гуртку чи спортивній секції, які відвідує ваша дитина, заняття ведуться російською мовою, необхідно:

  • Спершу поговорити з викладачем чи тренером.
  • У разі відмови звертатись до Уповноважденого із захисту державної мови. Заповнити скаргу в електронному вигляді, надіславши докази. Мовний омбудсмен сконтактується з організацією і попередить їх, що у випадку повторного порушення їм загрожуватиме штраф.
Українською, будь ласка. Як сфера обслуговування переходить на державну мову? (відео)
Embed
Українською, будь ласка. Як сфера обслуговування переходить на державну мову? (відео)

No media source currently available

0:00 0:10:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

  • Зображення 16x9

    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG