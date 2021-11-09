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Суспільство

Три історії людей, які «прийшли» в українську мову

Під час акції «Руки геть від мови!» біля будівлі Верховної Ради України. Київ, 16 липня 2020 року

ЗАПОРІЖЖЯ – 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. До цієї дати в країні вже традиційно проходить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. У Запоріжжі до його написання долучилися слухачі безкоштовних курсів української мови. Разом зі слухачами курсів також писали диктант місцеві активісти та ветерани війни на Донбасі. Хтось із них вже перейшов з російської на українську як мову постійного спілкування в повсякденному житті, а хтось ще працює над вдосконаленням свого володіння державною мовою. Отож, Радіо Свобода розпитало учасників акції та зібрало їхні поради, як перейти у повсякденному житті на українську.

Учасниця Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, слухачка безкоштовних курсів української у Запоріжжі Ольга Червінська:

Ольга Червінська
Ольга Червінська
Не треба боятися, що не так кажеш слово, не те слово
Ольга Червінська

«Я завжди поважала країну, в якій я живу, Україну, тому цілком природньо і логічно розмовляти в Україні українською. Звичайно, особливо коли перейшли до державної мови у державних закладах. Якщо хочеш якусь заяву зробити чи якусь скаргу скласти, то потрібно це робити українською мовою, отже, треба її знати. Коли почали дублювати українською мовою фільми, в кінотеатрах почали показувати лише українською, то треба розуміти, про що вони…

В школі я вивчала українську мову, але це було дуже давно і як факультативи – хочеш вчи, хочеш не вчи. Потім почала більш уваги приділяти мові. Донька вчилася у мене в українській школі, і це теж допомагало поступово переходити. Хоча я поки частіше розмовляю російською у сім’ї, у побуті.

Під час написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у Запоріжжі
Під час написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у Запоріжжі

Моя порада тим, хто думає про перехід на українську – не треба боятися, що не так кажеш слово, не те слово. Треба пробувати – і воно з часом приходить, якісь слова запам’ятаєш, і буде легше розмовляти. Треба, звісно, спробувати і не боятися.

Звісно, великий вплив на мене мало те, що по телевізору багато фільмів я слухаю, дивлюся українською мовою. Потім воно автоматично переходить у життя. Також пішла на курси української мови. Вони посприяли тому, що розмовляла більше українською, тому що коли ходимо на курси, то розмовляємо там виключно українською, принаймні пробуємо. Отож ми занурюємося у ту атмосферу мови – і тоді легше. Потім виходжу з курсів, йду до магазину і кажу: «Мені кілограм цукерок». Коли бачу, як продавчиня до мене посміхається: «О, ви розмовляєте українською…», розумію, що навіть не помітила цього, і так все виходить дуже природньо».

Учасниця радіодиктанту на ім’я Олександра:

Олександра (зліва)
Олександра (зліва)

«Мій перехід на українську стався сам собою, тому що я читала багато вже в школі. У нас класно викладали історію рідного краю, історію України. І українська література була мені цікава, оскільки люблю читати будь-що – і класичну літературу, і сучасну. Я читала. І це найголовніший лайфхак.

Коли вирішила постійно розмовляти українською, то дуже корисно для мене було дивитися контент україномовний. Зараз дуже багато блогерів, які роблять матеріали на різноманітну тематику від чогось веселого і до серйозних тем. Можна дивитися тих же «Рагулів», той же «Клятий раціоналіст», наш запорізький хлопець «Geek Journal», що розповідає про фільми, серіали, про ігри теж є блоги. Щодо контенту ще хочеться додати, що він є, він з’являється, постійно з’являється новий. Я радію з тієї ситуації, що формується в україномовному і взагалі в TikTok, але хочеться ще більше…

Багато блогерів є, які з України і розповідають, наприклад, про мотоцикли, машини і багато про що, але розповідають російською, незважаючи на те, що вони з України. Хочеться, аби, можливо, були якісь заохочення для них також.

Багато моїх знайомих приблизно в той же час перейшли на українську повністю. Якось так сталося, що хвиля мене підхопила, і ми всі разом так перейшли. Мама у мене російськомовна абсолютно. Є телеграм-канали, і серед них є такий один прикольний канал з тестами і веселою анімацією, коли відповідаєш правильно. І просто сідаємо їх робити, коли є якийсь вільний час, і маму захопив цей процес як російськомовну людину. Вона може більш-менш читати українською, а говорити їй вже складно. А там питання на кшталт «антисуржику» і питання, де ставити наголос, і в такій ігровій формі це дуже прикольно. І ми з хлопцем проходили ці тести, і з мамою проходили їх, і їй це дуже сподобалося».

Учасник радіодиктанту, ветеран війни на Донбасі Андрій Іванюк:

Андрій Іванюк
Андрій Іванюк
Коли спілкуєшся українською, то люди свідомо чи несвідомо переходять на українську теж
Андрій Іванюк

«Треба переходити на українську так чи інакше. Це наша рідна мова. Я, наприклад, почав з чого? Всі дописи в мережі робив суто українською мовою. Навіть в телефоні прибрав російську розкладку, аби не було. Так потроху, потроху… Потім спілкування.

Враховуючи, що я голова – приймальні (очолює громадську приймальню партії «Національний корпус» у Запоріжжі, а також є головою громадського об’єднання «Контролюй ЖКХ Запоріжжя» – ред.), так чи інакше доводиться спілкуватися з людьми, потрібно переходити на українську мову. Це важливо. І в розмові з кимось, коли спілкуєшся українською, то люди свідомо чи не свідомо переходять на українську теж – чують і відповідають українською мовою. І з часом це стає все частіше і частіше.

Можливо, в 2014-2015 роках так не звертали уваги на це, а далі кожен до цього приходить в той чи інший час. Я для себе зробив висновок, що треба. Це наша країна. Ми маємо спілкуватися українською. Якщо взяти ту ж Німеччину, Францію, то там це без питань, там своя мова. Чому у нас має бути якось інакше?»

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    Євгенія Назарова

    Співпрацює з Радіо Свобода з 2015 року. Народилася в 1985 році у Запоріжжі. У 2007 році закінчила історичний факультет, а у 2011 році – аспірантуру Запорізького національного університету. Має ступень кандидата історичних наук. Із 2013 року працює у сфері журналістики.

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