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Новини | Міжнародні

Президент Казахстану підписав закон про скасування смертної кари в країні

Смертна кара в Казахстані була передбачена за тероризм, державну зраду, особливо тяжкі злочини у воєнний час, за посягання на життя президента та життя ексголови держави Нурсултана Назарбаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 29 грудня підписав поправки до закону про скасування смертної кари, повідомила пресслужба президента.

Згадки цього виду покарання виключаються із 17 статей Кримінального кодексу.

Смертна кара в Казахстані була передбачена за тероризм, державну зраду, особливо тяжкі злочини у воєнний час, за посягання на життя президента та життя ексголови держави Нурсултана Назарбаєва.

2 січня цього року Токаєв підписав закон про ратифікацію Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, спрямованого на скасування смертної кари.

Казахстан ратифікував протокол із застереженням, що залишає за собою право застосовувати смертну кару у воєнний час за скоєння тяжких злочинів воєнного характеру.

Міжнародний протокол вимагає, щоб і такого застереження не було.

Казахстан найвищою цінністю визнає людину, її життя, свободу та невід’ємні права – вказано в Конституції.

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