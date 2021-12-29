У Росії допускають повернення смертної кари

Голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін допустив можливість повернення смертної кари, але вважає такий розвиток подій малоймовірним. Як написав Зорькін у своїй новій книжці «Конституційне правосуддя: процедура і сенс», яка опублікована на сайті суду, запровадження мораторію на найвищу міру покарання свого часу стало поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві.

Питання про застосування найвищої міри покарання не може бути закрите, поки є навмисні вбивства, вважає Зорькін. За його словами, багато залежить від загальної правової ситуації в Росії, від того, наскільки далеко країна зможе просунутися у справі створення «міцного, впевненого правопорядку». Запроваджений у країні мораторій на страту він назвав «поступкою, відходом від вимог правового принципу рівності». «Дуже сподіваюся, що зроблений нашою країною відхід від права у бік тих моральних та релігійних поглядів, які стоять на позиціях принципової відмови від страти, пройде для Росії успішно», – написав глава Конституційного суду.

У 2017 році голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що скасування мораторію на смертну кару могло б вважатися допустимим тільки за підсумками референдуму.

У Росії смертна кара законодавчо не скасована. З 1996 року, з моменту вступу країни до Ради Європи, у Росії діє мораторій на застосування найвищої міри покарання. 2009 року Конституційний суд остаточно заборонив судам ухвалювати смертні вироки.

Останній смертний вирок у Росії був виконаний у 1996 році.