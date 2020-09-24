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24 вересня 2020, Київ 15:55
Новини | Міжнародні

Казахстан приєднався до міжнародного протоколу про скасування смертної кари

У Казахстані з 2003 року діє мораторій на застосування смертної кари: максимальне покарання зараз – довічне позбавлення волі, але при цьому смертна кара як вид кримінального покарання законом не скасована

Казахстан приєднався до міжнародного протоколу про скасування смертної кари, повідомляє міністерство закордонних справ країни.

«У штаб-квартирі ООН постійний представник Казахстану при ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямований на скасування смертної кари», – йдеться в повідомленні.

У Казахстані з 2003 року діє мораторій на застосування смертної кари, але смертна кара як вид кримінального покарання не була скасована. Законом вона передбачена «за терористичні злочини, пов’язані із загибеллю людей» і «за особливо тяжкі злочини, вчинені у воєнний час». Також у кримінальному кодексі закріплені статті, які передбачають смертну кару за посягання на життя президента країни і на життя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, навіть якщо ці дії не призводять до смертельного результату.

Правозахисники неодноразово закликали владу повністю скасувати смертну кару. У грудні 2019 року президент Касим-Жомарт Токаєв доручив МЗС розпочати процедуру приєднання до цього протоколу.

З моменту проголошення незалежності Казахстану були виконані 536 смертних вироків. Останній смертний вирок був ухвалений у 2016 році Руслану Кулекбаєву, якого визнали винним у вбивстві десяти людей у місті Алмати.

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