Казахстан приєднався до міжнародного протоколу про скасування смертної кари, повідомляє міністерство закордонних справ країни.

«У штаб-квартирі ООН постійний представник Казахстану при ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямований на скасування смертної кари», – йдеться в повідомленні.

У Казахстані з 2003 року діє мораторій на застосування смертної кари, але смертна кара як вид кримінального покарання не була скасована. Законом вона передбачена «за терористичні злочини, пов’язані із загибеллю людей» і «за особливо тяжкі злочини, вчинені у воєнний час». Також у кримінальному кодексі закріплені статті, які передбачають смертну кару за посягання на життя президента країни і на життя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, навіть якщо ці дії не призводять до смертельного результату.

Правозахисники неодноразово закликали владу повністю скасувати смертну кару. У грудні 2019 року президент Касим-Жомарт Токаєв доручив МЗС розпочати процедуру приєднання до цього протоколу.

З моменту проголошення незалежності Казахстану були виконані 536 смертних вироків. Останній смертний вирок був ухвалений у 2016 році Руслану Кулекбаєву, якого визнали винним у вбивстві десяти людей у місті Алмати.