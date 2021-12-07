«Така ситуація – вперше у нашій історії». Як Україна компенсує відсутність російського вугілля?

Крім військової загрози з боку Росії, в Києві говорять і про енергетичну. Росія перестала постачати в Україну антрацитове вугілля – а саме на ньому працює багато теплоелектроцентралів та станцій, які виробляють тепло та електроенергію. Тепер в Україні запускають усі блоки атомних електростанцій, купують електрику в Білорусі та везуть вугілля з США, Колумбії, ПАР. Цю тему досліджував телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

На київській ТЕЦ вугілля практично не лишилося. У такій ситуації – 10 електростанцій країни. У Міністерстві енергетики говорять, що запаси вугілля катастрофічно малі, але обіцяють, що на опалення це не вплине. Однак забезпечення українців електрикою перебуває під загрозою.

Максим Тимченко, керівник компанії ДТЕК, яка володіє більшістю теплоелектростанцій країни, повідомив, що, наприклад, на Луганській ТЕС вугілля вистачить на два тижні. А вона повністю забезпечує електроенергією прифронтове місто Щастя на Донбасі, під загрозою відключень об'єкти критичної інфраструктури, школи, дитсадки та лікарні.

«У нас проблема з постачанням антрациту. Альтернатив особливо немає, я дуже сподіваюся, що ситуація з постачаннями з Росії буде розблокована», – каже Максим Тимченко.

З 1 листопада Росія безстроково припинила постачання енергетичного вугілля в Україну – електростанції, що розраховували на російське вугілля, залишилися ні з чим. Офіційно Москва пояснила це зростанням внутрішнього попиту на опалювальний період. Київ вважає, що це енергетична війна, оскільки Росія, крім того, заблокувала ще й транзит вугілля залізницями з Казахстану.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповідає, що Казахстан за контрактами мав би поставити близько 600 тисяч тонн вугілля.

«Це вугілля фізично не може потрапити в Україну: вони відмовляються від контрактів, тому що російська залізниця каже, що «вагонів і поїздів у нас немає, зайнято все, підіть поки погуляйте». Ну а реально немає фізично інших маршрутів – Казахстан та Україна розділені Росією. Вибачте, але зовсім ніяк», – каже Олександр Харченко.

За словами експерта, за місяць Україна споживає близько 2,5 млн тонн вугілля, стільки ж потрібно мати у запасі. А у сховищах електростанцій країни (і приватних, і державних) – 400 тисяч тонн: у шість разів менше за необхідну місячну норму.

Влада в екстреному порядку закуповує вугілля в інших країнах – США, Колумбії, ПАР. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тверде паливо пливе морем, проте поки що припливло два кораблі зі США.

Для того, щоб перестрахуватися та не допустити віялових відключень електрики, про які українців попереджають уже місяць, уперше на повну потужність задіяли практично всі атомні реактори країни.

Видаватимемо в систему України максимальну потужність, яку ми здатні дати, щоб Україна пройшла цю зиму без проблем

В інтерв'ю трохи більше ніж тиждень тому Володимир Зеленський говорив, що «Енергоатом» «працює сьогодні так, як ніколи не працював: 13 блоків атомки працює із 15». З того часу «Енергоатом» запустив ще 14-й блок. Влада зізнається, що через складну ситуацію в країні готується запускати і 15-й блок.

Начальник пресслужби «Енергоатому» Леонід Олійник каже, що це буде в лютому. «Така ситуація – вперше в нашій історії, – каже Олійник. – Ми видаватимемо в систему України максимальну потужність, яку ми здатні дати, щоб Україна пройшла цю зиму без проблем, щоб українці отримували і тепло, і світло».

Але навіть з енергією АЕС та закордонним вугіллям Україна змушена купувати вже готову електроенергію в Білорусі.

«Імпорт із Білорусі зараз – найважливіша історія. Чим більше ми зараз зможемо імпортувати електрики з Білорусі, тим менше ми вугілля витратимо», – каже директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Наразі електрику в Білорусі купують два приватні трейдери.

Ще пів року тому Україна відмовлялася імпортувати електроенергію з Білорусі – до цього її закликав Євросоюз на знак протесту щодо режиму Лукашенка. Проте незабаром офіційний Київ передумав.

«Вийшла дивна ситуація, бо Литва, на мою думку, не згодна з режимом Лукашенка, але повним ходом імпортує електроенергію з Білорусі та з Росії. Тому поради, які нам дають, їх треба, напевно, насамперед застосовувати до себе, а потім уже радити іншим країнам», – коментує голова комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Треба розуміти, де вугілля купувати: напевно, не у тих країн, які рішенням однієї-двох осіб можуть одного дня зупинити поставки»

Чи будуть віялові відключення в країні, однозначно ніхто не відповідає. Зеленський запевняє, що все під контролем. Голова Головного управління розвідки Міноборони з позитивним настроєм президента не згоден і прогнозує енергетичну кризу, спровоковану Росією. Виробники електроенергії радять владі на майбутнє шукати, де брати вугілля.

«Сьогодні ми бачимо, що Україна з цього року стає нетто-імпортером вугілля на наступні як мінімум три-п'ять років, – каже Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК. – Треба розуміти, де це вугілля купувати: напевно, все-таки не у тих країн, які рішенням однієї-двох осіб можуть одного дня зупинити поставки».

У Міністерстві енергетики заявили, що у критичній ситуації ТЕС можуть почати виробляти електроенергію не з вугілля, а з газу. Але це в рази дорожче. Наприклад, Луганську ТЕС, де вже через два тижні люди можуть залишитися без світла, може врятувати лише газ, але таке рішення має ухвалити держава. Компанія ДТЕК звернулася до влади за дозволом, проте відповіді наразі немає.

Оригінал матеріалу – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»