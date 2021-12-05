В Україну прибуло друге судно з вугіллям зі США

В Україну прибуло друге із семи законтрактованих компанією «ДТЕК Енерго» суден із вугіллям зі США. Про це повідомляє сама компанія.

«В Україну прибуло друге судно класу «Панамакс» з американським вугіллям. Судно поставлене в рамках домовленостей компанії ДТЕК з міжнародними постачальниками про імпорт в Україну 7 суднових партій з вугіллям із США та Колумбії», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що загальний обсяг другого постачання становить 66 тисяч тонн.

«Незважаючи на складні умови з доступністю та рекордними цінами на енергоносії на світових ринках, сьогодні ми зустрічаємо вже друге судно з вугіллям із США. Найближчими днями воно поповнить запаси наших ТЕС і дасть змогу забезпечити стабільність української енергосистеми у пікові періоди. Ми мобілізували весь наявний ресурс для того, щоб у цих надскладних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у будинках українців, особливо у опалювальний сезон», – процитовано у повідомленні слова генерального директора «ДТЕК Енерго» Ільдара Салєєва.

Також наголошується, що партія у 60,5 тисяч тонн палива з першого судна класу «Панамакс», привезеного ДТЕК для потреб державної генерації «Центренерго», була спрямована на Вуглегірську, Зміївську та Трипільську теплоелектростанції.

Вугілля з другого судна призначене для потреб ТЕС «ДТЕК Енерго».

Очікується, що в грудні до України прибудуть ще три суднові партії з вугіллям для потреб власної генерації ДТЕК.

Сумарний обсяг домовленого на листопад–січень постачання становить близько 470 тисяч тонн вугілля.

На сьогодні загальний обсяг уже законтрактованого компанією газового вугілля з Польщі, США та Казахстану становить понад 0,9 мільйона тонн.

У повідомленні зазначено, що ДПЕК продовжує переговори щодо додаткових обсягів палива.

21 листопада в Україну прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден із вугіллям із США.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна домовилася зі США про постачання вугілля.

Компанія «ДТЕК Енерго» є структурою холдингу ДТЕК, що поєднує вугільний бізнес, генерацію електроенергії, а також підприємства гірничого машинобудування.

ДПЕК керує енергетичними активами System Capital Management. 100% акцій SCM належать бізнесменові Рінату Ахметову.