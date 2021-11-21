До України прибуло перше із 7 законтрактованих суден із вугіллям зі США

До України прибуло перше із семи законтрактованих компанією ДТЕК суден із вугіллям зі Сполучених Штатів Америки та Колумбії. Про це йдеться у повідомленні «ДТЕК Енерго».

«Судно класу «Панамакс» 20 листопада причалило до порту «Південний» і призначене для потреб державних теплоелектростанцій ПАТ «Центренерго», – зазначено в повідомленні.

Обсяг першого постачання становить 60,5 тисяч тонн.

Наразі ДТЕК домовився з міжнародними постачальниками про імпорт до України 7 суднових партій з вугіллям: з них 5 поставок з вугіллям зі США та 2 поставки – з Колумбії.

Обсяг кожної суднової партії становить від 40 до 75 тисяч тонн.

Сумарний обсяг договірних поставок, передбачених для покриття потреб українських ТЕС, становить майже 470 тисяч тонн.

Очікується, що всі суднові партії прибудуть до України протягом листопада 2021 – січня 2022 року.

Наступна партія очікується наприкінці листопада, чотири партії – у грудні та одна партія – у січні.

Усі вони призначені для потреб теплоелектростанцій «ДТЕК Енерго».

Зазначено, що імпорт вугілля для компанії є тимчасовим заходом покриття дефіциту палива, тоді як використання вугілля українського видобутку залишається пріоритетним.

Із 1 листопада Росія перестала постачати вугілля в Україну.

Україна домовилася зі США про постачання вугілля.

Компанія «ДТЕК Енерго» є структурою холдингу ДТЕК, що поєднує вугільний бізнес, генерацію електроенергії, а також підприємства гірничого машинобудування.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.