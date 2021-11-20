Не плануємо і не готуємося до віялових відключень світла – прем’єр-міністр України

В Україні не плануються віялові відключення. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Є сайт Міненергетики. На ньому є відповідний розділ щодо планових або аварійних відключень. Я вчора особисто заходив подивитися. Бо люди зверталися, що десь відключають. Я заходив подивитися, чому відключають. Вказується або ремонт трансформатора, або ремонт лінії електропередач, вказаний час, на який відключається, причина, через яку відключається, хто відповідальний, ремонтні бригади виїжджають, ремонтують, вказані всі об’єкти. Цих ремонтів багато, як і завжди. Це цілорічна робота, яку роблять обленерго. Це не має жодного відношення до віялових відключень.

Віялові відключення – це складна державна процедура, якою управляє оператор систем розподілу. Вони полягають у системному відключенні регіонів, тобто цілих областей, або цілих районів щонайменше. Ці речі оголошуються. Також ухвалюються відповідні рішення, які є публічними. Звичайно, суспільство про такі відключення знає і розуміє. І це зовсім різний масштаб і рівень, порівняно з тими плановими ремонтними роботами, які відбуваються в мережах.

На сьогодні жодною організацією-регулятором, урядом, ніким в Україні не плануються віялові відключення. Тобто таких планів організації, підготовки віялових відключень в Україні немає», – зазначив прем’єр-міністр.

Напередодні оператор об’єднаної енергомережі – державна компанія «Укренерго» – з огляду на припинення імпорту електроенергії з Білорусі повідомив, що наразі енергосистема України працює стабільно. Жодних відключень споживачів, «пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання за попередню добу та станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися».

«Укренерго» констатувало, що з 01:00 години 18 листопада (за київським часом) імпорт електроенергії з Білорусі припинився.

За даними компанії, в Україні у роботі є 13 атомних енергоблоків та продовжує зростати виробництво ТЕЦ, зокрема, у порівнянні з 16 листопада, на 11,2% – до 31,5 млн кВт-год, за рахунок роботи Київської ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 трьома блоками та Харківської ТЕЦ-5 – одним блоком.

У компанії повідомили, що виробництво електроенергії на ТЕС продовжує знижуватися. У порівнянні з 16 листопада зменшилося на 3% – до 99,2 млн кВт-год: «Загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 371 тисяч тонн, зокрема газового – 241,7 тисячі тонн і антрацитового – 129,3 тисячі тонн».

Перед тим Міністерство енергетики Білорусі заявило про припинення постачання електроенергії до України, вказавши, що «можливість подальшого здійснення постачання електроенергії до України буде розглядатися з урахуванням технічних можливостей».

Білорусь почала постачати Україні електроенергію на комерційній основі 6 листопада. За цей час Україна придбала понад 80 мільйонів кіловат-годин, від початку 2021 року – 522,6 мільйона.

Поставки здійснюються лише через приватні компанії, в тому числі через «ТЕТ груп», створену одним із колишніх менеджерів компанії українського мільярдера Ріната Ахметова Віталієм Бутенком, та компанію «ЕЛЕКТРО КОМ’ЮНІТІ» Олександра Ткаченка. Цю кампанію пов’язують із депутатом Євгеном Шевченком, який у квітні цього року зустрічався з Олександром Лукашенком.

Україна тричі за рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії. Потреби виникли через дефіцит потужності в енергосистемі.