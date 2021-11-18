Жодних відключень споживачів через припинення поставок електроенергії з Білорусі немає – «Укренерго»

Наразі енергосистема України працює стабільно, повідомив оператор об’єднаної енергомережі – державна компанія «Укренерго» – з огляду на припинення імпорту електроенергії з Білорусі.

«Жодних відключень споживачів, пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання за попередню добу та станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» констатувало, що з 01:00 години 18 листопада (за київським часом) імпорт електроенергії з Білорусі припинився.

За даними компанії, в Україні у роботі є 13 атомних енергоблоків та продовжує зростати виробництво ТЕЦ, зокрема, у порівнянні з 16 листопада, на 11,2% – до 31,5 млн кВт-год, за рахунок роботи Київської ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 трьома блоками та Харківської ТЕЦ-5 – одним блоком.

У компанії повідомили, що виробництво електроенергії на ТЕС продовжує знижуватися. У порівнянні з 16 листопада зменшилося на 3% – до 99,2 млн кВт-год.

«Загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 371 тисяч тонн, зокрема газового – 241,7 тисяч тонн і антрацитового – 129,3 тисяч тонн», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Міністерство енергетики Білорусі заявило про припинення постачання електроенергії до України, вказавши, що «можливість подальшого здійснення постачання електроенергії до України буде розглядатися з урахуванням технічних можливостей».

Білорусь почала постачати Україні електроенергію на комерційній основі 6 листопада. За цей час Україна придбала понад 80 мільйонів кіловат-годин, від початку 2021 року – 522,6 мільйона.

Поставки здійснюються лише через приватні компанії, в тому числі через «ТЕТ груп», створену одним із колишніх менеджерів компанії українського мільярдера Рината Ахметова Віталієм Бутенком, та компанію «ЕЛЕКТРО КОМ’ЮНІТІ» Олександра Ткаченка. Цю кампанію пов’язують із депутатом Євгеном Шевченком, який у квітні цього року зустрічався з Олександром Лукашенком.

Україна тричі за рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії. Потреби виникли через дефіцит потужності в енергосистемі.