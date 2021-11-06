Герус заявив про початок імпорту електроенергії з Білорусі до України приватною компанією

Українська компанія «ТЕТ груп» почала імпорт електроенергії з Білорусі, повідомив 6 листопада народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Йдеться про іморт 5 мегаватт на годину. Він звернув увагу на те, що кінцевим бенефіціаром компанії є Віталій Бутенко, який раніше очолював компанію «ДТЕК Трейдінг», що входить до структури «ДТЕК», та «Д.Трейдінг». Кінцевим бенефіціаром обох компаній є Ренат Ахметов.

Герус зазначає, що в аукціоні за доступ до міждержавного перетину брали 16 компаній, купили його чотири, в тому числі національна компанія «Енергоатом».

«Але електроенергію із білоруської сторони отримали не чотири компанії, а лише одна компанія. При чому ця компанія ніколи раніше не здійснювала імпорт, свою діяльність розпочала лише у жовтні і вже перевіряється регулятором на предмет махінацій на енергоринку на сотні мільйонів гривень», – зазначає парламентар.

Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – наразі не коментував імпорт електроенергії з Білорусі.

НКРЕКП на засіданні 29 вересня продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада. На кілька годин 2 листопада Національна енергетична компанія «Укренерго» вимушено активувала аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі через дефіцит потужності в енергетичній системі України.