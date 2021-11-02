Компанія «Укренерго» пояснила причини аварійної допомоги з Білорусі та Словаччини

З 13:00 до 20:00 2 листопада у зв’язку з дефіцитом потужності в енергетичній системі України Національна енергетична компанія «Укренерго» вимушено активувала аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі.

«Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт·год», – ідеться в повідомленні на сайті «Укренерго».

Причинами дефіциту потужності в компанії назвали підвищену аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) у період сезонного зростання споживання. «При цьому 2 листопада спостерігався значний перевиробіток електроенергії на ГЕС та зниження генерації ВДЕ (відновлюваних джерел енергії – ред.)», – наголошують у НЕК «Укренерго».

«Зокрема, на «ДТЕК Курахівська ТЕС» затримано вихід з планового ремонту блоку №8, який наразі переведено в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада. Також у першій половині дня 2 листопада було виведено в ремонт корпус 1А «ДТЕК Криворізької ТЕС». Зранку 2 листопада виведено в аварійний ремонт енергоблок №11 «ДТЕК Бурштинської ТЕС», що унеможливило перефіксацію енергоблока №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України, що могло би зменшити в цій зоні дефіцит потужності», – вказують у державній компанії.

«Крім цього, через виведення в аварійний ремонт енергоблоків №11 та №6 «ДТЕК Бурштинська ТЕС» НЕК «Укренерго» 2 листопада з 10:00 до 20:00 активувало аварійну допомогу також з енергосистеми Словаччини для компенсації дефіциту потужності та виконання погодженого сальдо перетоку з ENTSO-E в «острові Бурштинської ТЕС». Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 800 МВт·год», – додали в НЕК «Укренерго».

У зв‘язку зі стрімким підвищенням рівня аварійності генеруючого обладнання на ТЕС компанії ДТЕК (належить Рінату Ахметову – ред.), НЕК «Укренерго» анонсувало звернення до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок.