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Ми розраховуємо на надання чіткого меседжу щодо європейської перспективи – Шмигаль (відео)

Ми розраховуємо на надання чіткого меседжу щодо європейської перспективи – Шмигаль (відео)
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Ми розраховуємо на надання чіткого меседжу щодо європейської перспективи – Шмигаль (відео)

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 листопада в Брюсселі зустрівся зі своїми колегами з «Асоційованого тріо» – головами урядів Молдови Наталією Гавриліце та Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Сторони обговорили перспективи формату «Східного партнерства» перед самітом, що має відбутися в грудні. Також вони зустрілися з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європарламенту Девідом Сассолі.

За підсумками перемовин український прем’єр відзначив, що «Асоційоване тріо» – не заміна «Східному партнерству», і підкреслив, що тріо навпаки зацікавлене в тому, щоби формат «Східного партнерства» був «сильнішим і стабільнішим». Водночас прем’єр підкреслив, що нинішня ситуація в межах формату «Східне партнерство» свідчить про те, що є «термінова необхідність продумати стратегічну мету цієї важливої європейської ініціативи».

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