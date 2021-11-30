Сторони обговорили перспективи формату «Східного партнерства» перед самітом, що має відбутися в грудні. Також вони зустрілися з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європарламенту Девідом Сассолі.



За підсумками перемовин український прем’єр відзначив, що «Асоційоване тріо» – не заміна «Східному партнерству», і підкреслив, що тріо навпаки зацікавлене в тому, щоби формат «Східного партнерства» був «сильнішим і стабільнішим». Водночас прем’єр підкреслив, що нинішня ситуація в межах формату «Східне партнерство» свідчить про те, що є «термінова необхідність продумати стратегічну мету цієї важливої європейської ініціативи».

