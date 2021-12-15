Сьогодні стартує саміт «Східне партнерство»: чого очікує Україна?

Зовнішня політична ініціатива Євросоюзу, започаткована 2009 року, мала зблизити блок із його східними сусідами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною, яких об'єднує спільне радянське минуле. У майбутньому в них з'явилася нагода налагодити тісніші політичні й економічні зв’язки з ЄС. Утім, скористалася нею кожна з країн східної «шістки» різною мірою. Для України, що активно рухається в західному напрямку, логічним розвитком «Східного партнерства» видається визнання європейської перспективи. Та чи готові до цього в Брюсселі?

Україна – одна з найпрогресивніших учасниць формату?

Білорусь цьогоріч призупинила свою участь у форматі через запроваджені Євросоюзом санкції проти представників режиму Олександра Лукашенка. Вірменія й Азербайджан, що традиційно мають тісні зв’язки з Росією, не планують підписувати з Євросоюзом угод про асоціацію, що передбачають поглиблену співпрацю. А Україна, Грузія й Молдова стали «відмінниками» «Східного партнерства».

Асоційовані партнери Євросоюзу мають зони вільної торгівлі з блоком, а їхні громадяни користуються безвізом, подорожуючи до ЄС. Прогресивна трійця, в якій лідирує Україна, й це визнають у Євросоюзі, пішла у своїх амбіціях далі. Тепер тріо розраховує на визнання перспективи його членства в ЄС, і Україна – серед тих, хто заявляє про це найгучніше.

Чи готовий Брюссель задовольнити амбіції «тріо»?

Навесні Україна, Грузія й Молдова об’єдналися в формат «Асоційоване тріо», домовившись ще активніше працювати в напрямку євроінтеграції. Три країни розраховують, що вже наявний прогрес не лишиться не поміченим у Брюсселі, й сподіваються, що їх офіційно відзначать серед інших країн східної «шістки», запровадивши диференціацію в «Східному партнерстві». Це відкриє відмінникам формату доступ до більш просунутих програм та інструментів допомоги, пояснювали в українському МЗС.

У межах саміту Київ наполягатиме на визнанні формату «Асоційованого тріо». Високопосадовці Євросоюзу, залучені до підготовки заходу, на умовах анонімності пояснювали журналістам, що в рішенні саміту буде чітке посилання на тріо, адже Брюссель визнає право трьох партнерів прагнути зближення. Втім, у декларації саміту, що опинилася в розпорядженні Радіо Свобода, назва самого формату «Асоційованого тріо» викреслена. Формулювання наразі більш загальне: «ЄС бере до уваги зусилля трьох асоційованих партнерів щодо посилення співпраці з ЄС і визнає їхню ініціативу, спрямовану на посилення координації між ними». Декларацію ще можуть відредагувати під час пленарної частини саміту.

Гарантії безпеки для України?

У Брюсселі лідери країн ЄС збираються якраз у період, коли над Україною – однією зі східних партнерів – нависла нова загроза з боку Росії, яка, за даними західних розвідок, підтягнула до українських кордонів понад 100 тисяч своїх військових.

Лідери Євросоюзу підтвердять свою підтримку безпеки України. Країни ЄС готові сприяти деескалації ситуації на рубежах України, однак застосовувати для цього винятково політичні та дипломатичні інструменти.

Український президент Володимир Зеленський разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і новим німецьким канцлером Олафом Шольцем спробують «оживити» «нормандський формат», до чого не квапиться Росія, вимагаючи від НАТО юридичних гарантій, що Північноатлантичний альянс не розширюватиметься на схід. Генсекретар НАТО раніше вже відкинув цю вимогу.

А в Києві запевняють, що європейський та євроатлантичний курс України не зміниться під жодним зовнішнім тиском, про це у переддень саміту «Східного партнерства» сказав глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Адже членство в ЄС і НАТО, як він зазначив, – не беззастережна самоціль, а інструмент зміцнення безпеки. І цей меседж – серед тих, із яким українська делегація приїхала до Брюсселя.

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