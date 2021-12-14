Генсекретар НАТО зустрінеться із Зеленським 16 грудня

У четвер, 16 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ прийме президента України Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба Альянсу.

Згідно з повідомленням, після зустрічі Столтенберґ і Зеленський виступлять зі спільною заявою для преси в штаб-квартирі НАТО. Ця заява для ЗМІ, як очікується, відбудеться об 11:15 за Києвом.

Теми переговорів сторін наразі не оприлюднено. Водночас раніше генеральний секретар НАТО закликав Росію до деескалації ситуації поблизу кордонів України.

Президент України Володимир Зленський завтра буде у Брюсселі, де візьме участь у саміті «Східного партнерства».