Генеральний секретар НАТО закликав Росію до деескалації ситуації поблизу кордонів України

Північноатлантичний альянс стурбований інформацією про концентрацію російських військ на кордоні з Україною та закликає Росію до деескалації ситуації, заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

За повідомленням агентства BNS, таку заяву Столтенберг зробив після зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

«Він (Йєнс Столтенберг – ред.) зазначив, що альянс стурбований посиленням присутності російських військ біля кордонів з Україною, тому країни НАТО продовжать солідарно надавати їй підтримку – як політичну, так і практичну", – передає агенство.

Столтенберг нагадав, що міністри закордонних справ країн НАТО завтра прибудуть до Риги, щоб обговорити єдність альянсу у цей складний час.

«Важливо, щоб ми могли розраховувати на великі та сильні організації. Ми повинні продемонструвати здатність співпрацювати, і це підтверджується тим, що ми тут разом», – зазначив генсек НАТО.

«Важливо, щоб ми могли розраховувати на великі та сильні організації. Ми повинні продемонструвати здатність співпрацювати, і це підтверджується тим, що ми тут разом», – зазначив генсек НАТО.

Під час зустрічі партнери також детально обговорили ризики для регіональної безпеки і те, як Білорусь «цинічно використовує невинних людей, щоб чинити тиск на сусідів».

«Ми підтверджуємо повну солідарність з Латвією та іншими країнами, які зазнають наслідків такої поведінки Білорусі», – сказав Столтенберг.

Він також зауважив, що альянс останніми роками дуже активно збільшував свою присутність у Балтійському регіоні. Вперше в історії організації в країнах Балтії було розміщено бойові групи НАТО. Активно ведеться патрулювання повітряного простору Балтії, також збільшено присутність НАТО у морі.