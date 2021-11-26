Данілов про можливе вторгнення Росії в січні: «не бачимо загроз»

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що не бачить загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну в січні, про що раніше заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Ми на сьогоднішній день не бачимо тих загроз, про які каже пан Буданов саме на 15 січня. Не РНБО, а я, Олексій Данілов як секретар РНБО в тій ситуації, яку ми аналізуємо», – сказав він в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 25 листопада.

За словами Данілова, влада «все читає, аналізує, систематизує». Тому для РНБО у повідомленнях про ймовірний напад «немає ніякої новини».

Секретар Ради нацбезпеки переконаний, що «Путін не знімає з порядку денного питання знищення» України.

Водночас, за словами Данілова, «світ зрозумів», що Росія є агресором і хоче напасти на Україну, тому міжнародна спільнота послідовно підтримує офіційний Київ.

«Маски усі останнім часом зняті. І після того, як навіть наші партнери – німці і французи – зробили дуже гучну заяву стосовно того, що відбувається на наших кордонах і що відбувається взагалі між Росією і Україною, – всьому світу стало відомо, хто цим питанням займається», – сказав секретар РНБО.

Минулого тижня голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України і готується до нападу наприкінці січня або початку лютого 2022 року.

За його словами, така атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Як повідомляло раніше видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.