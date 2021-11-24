700 млн доларів від МВФ мають надійти до України 24 листопада – Шмигаль

Транш кредиту у майже 700 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду має надійти до України 24 листопада, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ці кошти мають надійти в України. Для багатьох наших іноземних партнерів наша ефективна співпраця з МВФ – це індикатор того, що Україна рухається в правильному напрямку реформ, тому така співпраця буде продовжуватися», – сказав голова уряду.

22 листопада Рада директорів МВФ за підсумками першого перегляду програми stand-by (SBA) погодила виділення Україні траншу кредиту в розмірі близько 700 мільйонів доларів.

Крім того, МВФ продовжив дію програми до кінця червня 2022 року.

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9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 мільярдів доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Було заплановано усього чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Проте обумовлений графік порушився, а фінансування призупинили через невиконання Україною низки зобов’язань.