Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

«Не буде лісів – не буде нас»: чому ніхто досі не відповів за лісові пожежі?

Polissya. Ovruch district, Zhytomyr region. Ukraine. November 2020 Фото:Vitaliy Yushkevych (Courtesy Photo)
(Рубрика «Точка зору»)

Світлана Сугак

Ліси нещадно вирубують. Ліси гинуть у вогні...

На нещодавній 26-тій конференції ООН зі змін клімату у Глазго президент Володимир Зеленський задекларував доволі амбітні кроки для збереження довкілля. Зокрема, Україна приєдналась до обіцянки відмовитися від використання вугілля до 2035 року.

Також Зеленський сказав, виступаючи у Глазго що відновлення лісів є пріоритетним напрямком для України і пообіцяв, що за 10 років їхня площа зросте на 10 мільйонів гектарів.

Проте, щоб ліс виріс і зміцнів – потрібно щонайменше 30 років, а вирубка і пожежа знищують ліс за лічені години.

Маленькі дуби і сосни, посаджені на вигорілій ділянці лісу. Київщина, листопад 2021 року
Маленькі дуби і сосни, посаджені на вигорілій ділянці лісу. Київщина, листопад 2021 року

Артему Ситніку з села Острови Житомирської області (село постраждало від лісової пожежі у квітні 2020 року), який погодився знятися у нашому кліпі «Дим», вже 9 років. А на момент великої пожежі у його селі, у квітні 2020-го, йому було повних сім.

Дивом їхній будинок тоді обійшов вогонь, і зараз хлопчик разом з батьками, братиками і сестричкою залишаються жити у селі, яке ледь не зникло із мапи України.

Минулого року, як відмінили локдаун, у червні я поїхала на Житомирщину подивитися наслідки тих лісових пожеж.

Ми зустрілися із місцевим фотографом і активістом Віталієм Юшкевичем в Овручі і разом поїхали в Острови.

Наслідки лісової пожежі в селі Острови Овруцькому район Житомирщини. 20 квітня 2020 року
Наслідки лісової пожежі в селі Острови Овруцькому район Житомирщини. 20 квітня 2020 року

Із дитячою безпосередністю Артем показував велике згоріле дерево, згарища на місці колишніх садиб... Потім ми блукали лісом, який постраждав від вогню, а тим часом сільськими дорогами час від часу проїжджали лісовози... ліс рубали далі.

Звісно, природа брала своє – місцями зелена трава рясно пробивалася поміж горілого гілля. Але разом з тим, куди не подивись – скрізь нагадування про високий вогонь.


Наразі вже минуло трохи більше року з періоду наймасштабніших пожеж в історії Україні.
Йдеться про великий вогонь в лісах:

  • Житомирщини;
  • Київщини у Чорнобильській зоні
  • Луганщині(літо-осінь 2020), де однією з причин загоряння стало використання російськими найманцями трасуючих куль для підпалу сухостою.

Загалом в цих регіонах вогонь знищив більше 60 тисяч гектарів лісу, тобто більше 600 кв.км. Для порівняння: площа Києва – 840 кв.км., Дніпра – 410, Харкова – 350.

Згорілий ліс. Овруцький район. 22 квітня 2020 року
Згорілий ліс. Овруцький район. 22 квітня 2020 року

Відновлення лісового фонду справа довготривала і за твердженнями екологів на це піде кілька десятків років.
Окрім екологічних збитків, Україна мала людські жертви: десятки людей загинуло, дістали опіки та інші ушкодження, сотні будинків було знищено, а їхні жителі втратило домівки.
Більше того, під час пожеж в Чорнобильській зоні була серйозна загроза того, що вогонь дійде до законсервованого після вибуху 1986-го року ядерного реактора ЧАЄС.

Стовпи диму піднімаються неподалік Чорнобилької АЕС. 10 квітня 2020 року
Стовпи диму піднімаються неподалік Чорнобилької АЕС. 10 квітня 2020 року

Кияни добре пам'ятають, як в той період просто не було чим дихати. Місто було накрите димом, а запах горілого просочувся в квартиру навіть через вікна та двері.

І через рік я задаюся дуже наївним, але щирим питанням – чому до сих пір ніхто з вищого керівництва не поніс відповідальність за це?! І чи можна вірити обіцянкам влади відновити ліси, якщо попри колосальні збитки, які давно підраховані,
питання відповідальності зійшло нанівець.

Пожежа в Чорнобильській зоні. 10 квітня 2020 року
Пожежа в Чорнобильській зоні. 10 квітня 2020 року

10 листопада уряд звільнив Миколу Чечоткіна, голову Державної служби з надзвичайних ситуацій(ДСНС), який працював на цій посаді з 2015 року.
Звільнення відбулось без вказання причин.
14 липня 2021 року за власним бажанням пішов з посади міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якому на момент пожеж підпорядковується ДСНС.
3 червня завершила свою роботу Тимчасова слідча комісія з розслідування причин пожежі по Луганській області.


Депутати констатували незадовільне розслідування справ за фактами загорянь і радили парламенту звернути увагу Генпрокурора на це.
У звіті комісії також йшлося про доцільність звільнення керівників Луганської ОДА Сергія Гайдая та військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка. Гайдай та Стрюк наразі зберігають свої посади. Генпрокуратура мовчить стосовно якості розслідувань.

Давайте порівняємо цифри і ситуації.

В Естонії, приміром, у вересні цього року стався інцидент – зламався холодильник і майже 70 тисяч доз вакцини AstraZeneca, які планувалося передати в інші країни, зіпсувалися. Голова департаменту здоров'я Юллар Ланно у зв'язку з цим подав у відставку, взявши на себе моральну відповідальність за цей випадок. Розмір збитків Естонії – близько 3-х мільйонів євро. Розмір допомоги, яку виділив український уряд луганським погорільцям в перерахунок на євро – удвічі більший.

В Йорданії у березні цього року міністр охорони здоров'я взяв на себе відповідальність за випадок з відключенням у державній лікарі кисню – внаслідок цього 8 людей померло.

Намагаюсь згадати, коли в Україні вище керівництво брало відповідальність за людські втрати, за бездіяльність чи неефективну роботу своїх підлеглих...

Полісся. Овруцький район Житомирщини. Україна. Листопад 2020 року
Полісся. Овруцький район Житомирщини. Україна. Листопад 2020 року

Разом з тим цього літа президент України виступив з ініціативою «Масштабного заліснення України» – висадити мільярд дерев за 3 роки.

Попри те, що екологи не бачать в цій ініціативі нічого, окрім популізму,
варто задуматись – навіть якщо і висадити цей мільярд дерев, то коли вони виростуть і скільки вони проживуть при такому ставленні до лісу і влади, і громадян?!

«Жоден Бог не вбереже, поки тобі байдуже» – ці слова ми повторюємо у нашій баладі.

Адже без налагодження централізованої системи оповіщення про виникнення загорянь, без задовільного технічного оснащення ДСНС, без просвітницької роботи з населенням, без дієвого покарання за розкрадання лісу і порушення правил безпеки – нічого не зміниться.

Вірніше, зміниться – швидко будуть наростати загрозливі явища, які відчують усі. Вже завершується майже абсолютно суха осінь, і якщо за нею прийде суха зима, то чого чекати від весни і літа?!

Полісся. Овруцький район Житомирщини
Полісся. Овруцький район Житомирщини

Ліси –​ це вода, це повітря, це протидія посухам, і це місце для відновлення здоров'я і сил. Зникнуть ліси –​ постане пряме питання про виживання людей.

Світлана Сугак – фронтвумен гурту Pororoka

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG