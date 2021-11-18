«Не буде лісів – не буде нас»: чому ніхто досі не відповів за лісові пожежі?

Ліси нещадно вирубують. Ліси гинуть у вогні...
На нещодавній 26-тій конференції ООН зі змін клімату у Глазго президент Володимир Зеленський задекларував доволі амбітні кроки для збереження довкілля. Зокрема, Україна приєдналась до обіцянки відмовитися від використання вугілля до 2035 року.
Також Зеленський сказав, виступаючи у Глазго що відновлення лісів є пріоритетним напрямком для України і пообіцяв, що за 10 років їхня площа зросте на 10 мільйонів гектарів.
Проте, щоб ліс виріс і зміцнів – потрібно щонайменше 30 років, а вирубка і пожежа знищують ліс за лічені години.
Артему Ситніку з села Острови Житомирської області (село постраждало від лісової пожежі у квітні 2020 року), який погодився знятися у нашому кліпі «Дим», вже 9 років. А на момент великої пожежі у його селі, у квітні 2020-го, йому було повних сім.
Дивом їхній будинок тоді обійшов вогонь, і зараз хлопчик разом з батьками, братиками і сестричкою залишаються жити у селі, яке ледь не зникло із мапи України.
Минулого року, як відмінили локдаун, у червні я поїхала на Житомирщину подивитися наслідки тих лісових пожеж.
Ми зустрілися із місцевим фотографом і активістом Віталієм Юшкевичем в Овручі і разом поїхали в Острови.
Із дитячою безпосередністю Артем показував велике згоріле дерево, згарища на місці колишніх садиб... Потім ми блукали лісом, який постраждав від вогню, а тим часом сільськими дорогами час від часу проїжджали лісовози... ліс рубали далі.
Звісно, природа брала своє – місцями зелена трава рясно пробивалася поміж горілого гілля. Але разом з тим, куди не подивись – скрізь нагадування про високий вогонь.
Наразі вже минуло трохи більше року з періоду наймасштабніших пожеж в історії Україні.
Йдеться про великий вогонь в лісах:
- Житомирщини;
- Київщини у Чорнобильській зоні
- Луганщині(літо-осінь 2020), де однією з причин загоряння стало використання російськими найманцями трасуючих куль для підпалу сухостою.
Загалом в цих регіонах вогонь знищив більше 60 тисяч гектарів лісу, тобто більше 600 кв.км. Для порівняння: площа Києва – 840 кв.км., Дніпра – 410, Харкова – 350.
Відновлення лісового фонду справа довготривала і за твердженнями екологів на це піде кілька десятків років.
Окрім екологічних збитків, Україна мала людські жертви: десятки людей загинуло, дістали опіки та інші ушкодження, сотні будинків було знищено, а їхні жителі втратило домівки.
Більше того, під час пожеж в Чорнобильській зоні була серйозна загроза того, що вогонь дійде до законсервованого після вибуху 1986-го року ядерного реактора ЧАЄС.
Кияни добре пам'ятають, як в той період просто не було чим дихати. Місто було накрите димом, а запах горілого просочувся в квартиру навіть через вікна та двері.
І через рік я задаюся дуже наївним, але щирим питанням – чому до сих пір ніхто з вищого керівництва не поніс відповідальність за це?! І чи можна вірити обіцянкам влади відновити ліси, якщо попри колосальні збитки, які давно підраховані,
питання відповідальності зійшло нанівець.
10 листопада уряд звільнив Миколу Чечоткіна, голову Державної служби з надзвичайних ситуацій(ДСНС), який працював на цій посаді з 2015 року.
Звільнення відбулось без вказання причин.
14 липня 2021 року за власним бажанням пішов з посади міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якому на момент пожеж підпорядковується ДСНС.
3 червня завершила свою роботу Тимчасова слідча комісія з розслідування причин пожежі по Луганській області.
Депутати констатували незадовільне розслідування справ за фактами загорянь і радили парламенту звернути увагу Генпрокурора на це.
У звіті комісії також йшлося про доцільність звільнення керівників Луганської ОДА Сергія Гайдая та військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка. Гайдай та Стрюк наразі зберігають свої посади. Генпрокуратура мовчить стосовно якості розслідувань.
Давайте порівняємо цифри і ситуації.
В Естонії, приміром, у вересні цього року стався інцидент – зламався холодильник і майже 70 тисяч доз вакцини AstraZeneca, які планувалося передати в інші країни, зіпсувалися. Голова департаменту здоров'я Юллар Ланно у зв'язку з цим подав у відставку, взявши на себе моральну відповідальність за цей випадок. Розмір збитків Естонії – близько 3-х мільйонів євро. Розмір допомоги, яку виділив український уряд луганським погорільцям в перерахунок на євро – удвічі більший.
В Йорданії у березні цього року міністр охорони здоров'я взяв на себе відповідальність за випадок з відключенням у державній лікарі кисню – внаслідок цього 8 людей померло.
Намагаюсь згадати, коли в Україні вище керівництво брало відповідальність за людські втрати, за бездіяльність чи неефективну роботу своїх підлеглих...
Разом з тим цього літа президент України виступив з ініціативою «Масштабного заліснення України» – висадити мільярд дерев за 3 роки.
Попри те, що екологи не бачать в цій ініціативі нічого, окрім популізму,
варто задуматись – навіть якщо і висадити цей мільярд дерев, то коли вони виростуть і скільки вони проживуть при такому ставленні до лісу і влади, і громадян?!
«Жоден Бог не вбереже, поки тобі байдуже» – ці слова ми повторюємо у нашій баладі.
Адже без налагодження централізованої системи оповіщення про виникнення загорянь, без задовільного технічного оснащення ДСНС, без просвітницької роботи з населенням, без дієвого покарання за розкрадання лісу і порушення правил безпеки – нічого не зміниться.
Вірніше, зміниться – швидко будуть наростати загрозливі явища, які відчують усі. Вже завершується майже абсолютно суха осінь, і якщо за нею прийде суха зима, то чого чекати від весни і літа?!
Ліси – це вода, це повітря, це протидія посухам, і це місце для відновлення здоров'я і сил. Зникнуть ліси – постане пряме питання про виживання людей.
Світлана Сугак – фронтвумен гурту Pororoka
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
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