Прокуратура: у справах про пожежі в Луганській області керівнику ОДА не повідомляли підозру

У провадженнях про пожежі в Луганській області не повідомляли підозру керівнику Луганської обласної державної адміністрації – керівнику обласної військово-цивільної адміністрації, повідомила прокуратура регіону у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на березень 2021 року в ході розслідування кримінальних проваджень запитуваної категорії повідомлено про підозру 6 особам, з числа яких 5 особам – за фактами внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 1 особу – за фактом підбурення до службового підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб», – заявила прокуратура у відповідь на запит Радіо Свобода.

У 2020 році в Луганській області відбулися кілька великих лісових пожеж.

6 липня в Новоайдарському районі Луганської області спалахнула пожежа, яку визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували, повністю зруйновані або частково пошкоджені десятки будинків.

30 вересня і 1 жовтня масові пожежі спалахнули на підконтрольній частині Луганської області. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил і в адміністрації Станично-Луганського району.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області у вересні-жовтні загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб, у тому числі три рятувальники.