Гасили пожежі на Луганщині тільки «на папері»: ДБР повідомило про підозру 3 працівникам ДСНС

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій, які підробляли акти гасіння пожеж на Луганщині, передає у вівторок пресслужба ДБР.

«На початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 «Озеро Вовче» в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно. Проте, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали. Для викривлення статистичних показників працівники підрозділів ГУ ДСНС у Луганській області через деякий час після пожежі склали акти про пожежу. У ході досудового розслідування слідчими ДБР встановлено, що посадові особи вносили неправдиві дані в офіційні документи відносно керівників гасіння пожежі, сил та засобів, начебто залучених до роботи», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, підозру оголосили за статтею про службове підроблення.

«У разі доведення вини посадовцям загрожує штраф від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років», – йдеться в повідомленні.

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У липні минулого року з двох лісництв у Новоайдарському районі Луганщини вогонь перекинувся на сусідні села. Тоді загинули троє людей, дев’ятьох – госпіталізували. Загалом за медичною допомогою до лікарень звернулися 42 людини.