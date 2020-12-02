Рада створила ТСК з розслідування причин масштабних пожеж на Луганщині

Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з розслідування причин виникнення цьогоріч масштабних пожеж у Луганській області. За відповідну постанову проголосували у середу 258 народних депутатів.

Серед завдань комісії – розслідування фактів зловживань та/або дій/бездіяльності керівництва облуправління ДСНС, Луганської ОДА щодо здійснення запобіжних заходів після пожежі, які б унеможливили розповсюдження пожеж на великі території не тільки лісових масивів, але і населених пунктів.

Масові пожежі спалахнули на вільній частині Луганської області 30 вересня і 1 жовтня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили 1 жовтня і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області у вересні-жовтні загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.

Крім того, пожежі на Луганщині гасили в липні, коли стало відомо, що з двох лісництв у Новоайдарському районі вогонь перекинувся на сусідні села. Тоді загинули три людини, дев’ятьох людей госпіталізували. Загалом за медичною допомогою до лікарень зверталися 42 людини.