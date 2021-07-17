Аваков пішов: Зеленський консолідує владу

Відставка Арсена Авакова, важковаговика української політики, уможливлює консолідацію влади у руках президента Володимира Зеленського у той час як він протистоїть олігархічним інтересам. Арсен Аваков подав у відставку 13 липня без зайвого шуму та пояснень причин. Це спричинило різні здогадки про непублічний пакт між президентом та впливовим міністром, який займав цю посаду протягом семи років.

Впливовішими за 57-річного Арсена Авакова є лише сам президент України та очільник його офісу Андрій Єрмак, вважає чимало оглядачів. Під контролем Авакова було 300 тисяч правоохоронців і значна частина бюджету України.

Дехто називав Авакова «недоторканним», адже він тримався у кріслі незважаючи на зміну урядів, звинувачення у корупції, закиди у зв’язках з олігархами та заклики до відставки.

Зеленський більш впевнений і хоче поставити в своїх людей на ці місця. Потенційно, він консолідує владу

Втім, його «вимушена» відставка може бути знаком того, що після двох років у владі давні та впливові політичні гравці вимушені рахуватися з президентом Зеленським, говорить у коментарі Радіо Свобода американський політолог Вільям Померанц. «Я думаю, це демонструє, що Зеленський більш впевнений і хоче поставити в своїх людей на ці місця, – сказав він. – Потенційно, він консолідує владу».

2019 року, після потужної перемоги на виборах, Зеленський створив абсолютно новий уряд, що складався з молодих недосвідчених міністрів. Втім, Аваков лишився. Це розчарувало багатьох прихильників Зеленського, адже вони розглядали контроверсійного очільника МВС як частину старої еліти, яку вони ніби лише вчора скинули з престолу.

«Силою навів лад»

Американський політолог Адріан Каратницький стверджує, що Зеленський потребував Авакова доти, доки сам краще не зрозумів військову та політичну ситуацію в країні.

Війна з Російською Федерацією та її найманцями триває з 2014 року і досі займає чільне місце в українській політиці.

Аваков, який відігравав вагому роль у підготовці українських військ, був «необхідним елементом стабільності» у найбільш важливий час, каже Каратницький.

Аваков контролював більшість правоохоронних органів України, поліцію аж до найменшого поліцейського відділку, так само і Національну гвардію. Звучали побоювання, що його відставка може призвести до серйозних потрясінь.

Прикордонники, морська охорона, Державна служба з надзвичайних ситуації та Державна міграційна служба – усе контролював Аваков.

Каратницький вважає, що Аваков на початку війни «силою навів лад» в зруйнованих силових відомствах України, втім додає, що спадщина Авакова змішана.

Опоненти Авакова стверджують, що він не спромігся реформувати правоохоронні органи, не були викоренені насилля та корупція. Ситуація з верховенством права суттєво не покращилася. Сам Аваков не погоджується з цим та вказує на підвищення довіри до поліції.

Громадянська незгода виплеснулася на вулиці Києва у червні 2020 після кількох гучних справ, зокрема після справи про зґвалтування та катування поліцейськими жінки у Київській області.

Хоч рейтинг Авакова був низьким, Зеленський його підтримав.

З часом президент ставав все більш впевненим: нещодавно він атакував олігархів та інші групові інтереси.

У лютому він наклав санкції на проросійського олігарха Віктора Медведчука та на його телеканали, чим шокував українську владну еліту. Володимир Зеленський сказав, що це був лише початок кампанії проти українських олігархів, які роками блокували ключові реформи.

Після того як Конституційний суд України скасував ключовий закон антикорупційної системи, Зеленський звільнив голову КСУ. Палата суддів Верховного суду України скасувала рішення Зеленського 14 липня.

Після того як у квітні 2021 року державна енергетична компанія та найбільший платник податків «Нафтогаз» оголосила про значні збитки, контрольований Зеленським уряд змістив голову компанії. Це рішення критикували США та ЄС через порушення практик корпоративного управління.

У червні цього року українські ЗМІ повідомляли про втому Зеленського від Авакова, який останнім часом виступав проти деяких рішень, як от використання санкцій проти олігархів та передача Національної гвардії та Державної міграційної служби у підпорядкування іншим міністерствам. Таке перепідпорядкування суттєво зменшило б впливовість Авакова.

Аваков відрізнявся від інших міністрів.

Аваков ніколи не був невід’ємною частиною команди Зеленського

Він був єдиним міністром, який залишився ще з часів президенства Порошенка.

Він був єдиним міністром з політичною незалежністю та власною групою підтримки у парламенті.

Аваков «ніколи не був невід’ємною частиною команди Зеленського», каже Каратницький.

На місце Авакова Зеленський обрав Дениса Монастирського, депутата від «Слуги народу», який очолював комітет з питань правоохоронної діяльності у ВРУ.

41-річний Монастриський раніше був радником Антона Геращенка, заступника очільника МЗС, який є наближеним до Авакова.

Через це деякі аналітики вважають, що Зеленський та Аваков домовились про умови його відставки, зокрема про відсутність кримінальних переслідувань у подальшому.

В Офісі президента відповіли на запит Радіо Свобода, що Аваков не впливав на вибір наступника та не підтримував Монастирського.

Зеленський самостійно ухвалював рішення та очікує, що Монастирський зробить міністерство «більш прозорим та підзвітним», йдеться у електронному листі.

В ОПУ позитивно висловилися про «багато реформ у надзвичайно важливі часи як для країни», так і для МВС, що були ініційовані та здійсненні Аваковим, але наголосили, що «вони мають здійснюватися швидше та глибше».

Зеленський вважає, що Монастирський має сфокусуватися на «деполітизації, прозорості, ефективності та сервісній орієнтованості» служб всередині міністерства, у тому числі Міграційної служби, йдеться у відповіді з Банкової.

Політичний аналітик Каратницький вважає, що Монастирський-міністр буде більш залежним та більш уважним до запитів з ОПУ, ніж Аваков.

Довгоочікувана відставка

Члени бізнес середовища та громадянського суспільства привітали відставку Авакова.

Морган Вільямс, президент вашингтонської Американсько-української ділової ради сказав Радіо Свобода що Рада загалом підтримує періодичні зміни керівництва, адже «задовге» утримання влади має вирішальний вплив.

Якщо Монастриський – це – людина Авакова, це ще не означає, що він буде поводитися як Аваков

Дар’я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції вважає, що Аваков використовував міністерство як «власну армію». Вона сказала, що його відставка уможливлює подальший розвиток реформи поліції, що загальмувала. «Без змін нічого не покращиться», каже вона. «І навіть якщо Монастриський – це – людина Авакова, це ще не означає, що він буде поводитися як Аваков».

Померанц вважає, що тихе усування Авакова відбулося вчасно, саме напередодні подорожі президента Володимира Зеленського до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом, якої давно очікують. Вона відбудеться цього літа.

Політичні активісти звинувачували Авакова у корупції, адже той володіє значними матеріальними ресурсами, хоч і пропрацював більшу частину життя на державній службі.

Вважають, що ексміністр наближений до Ігоря Коломойського і захищав його від кримінальних переслідувань. Адміністрація Джо Байдена додала Ігоря Коломойського до «чорного списку» за корупцію. Аваков все заперечує, так само як і Коломойський не погоджується з таким тлумаченням.

У порівнянні з попередньою, адміністрація Байдена зайняла більш активну позицію щодо антикорупційних реформ в Україні.

Політичний аналітик Померанц вважає, що Зеленський хоче показати під час зустрічі у Вашингтоні, що він «усе контролює», адже Байден «казав: «Ми вас повністю підтримуємо, але якщо ви не наведете порядки в країні, нам увірветься терпець».