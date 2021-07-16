Рада проголосувала за призначення Монастирського міністром внутрішніх справ

Верховна Рада України проголосувала за призначення депутата парламенту Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За це проголосував 271 депутат.

Згодом парламент проголосував за припинення повноважень Монастирського як депутата, за це проголосували 340 обранців.

Раніше цього тижня Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова, який був міністром внутрішніх справ понад сім років, від лютого 2014-го.

Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC, ТОВ «Лігал Консалтинг».

У Верховній Раді 8-го скликання Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, теперішнього заступника голови МВС. Також Монастирський працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є Геращенко.