До Ради надійшло подання про призначення Монастирського

До Верховної Ради надійшло подання від прем’єр-міністра України про призначення Дениса Монастирського головою Міністерства внутрішніх справ. Про це заявила речниця спікера Ради Дмитра Разумкова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сьогодні вранці парламент проголосував за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

13 липня Арсен Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади міністра. Він очолював міністерство внутрішніх справ з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський замість Авакова запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування щодо призначення Монастирського заплановане в парламенті на 16 липня.