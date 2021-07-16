Комітет рекомендував ВР призначити Монастирського головою МВС

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту призначити Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України. За рішення проголосували 18 членів комітету, 1 утримався. Денис Монастирський є головою цього комітету.

Сьогодні після «години запитань до уряду» Верховна Рада має розглянути питання щодо підтримки подання прем’єр-міністра про призначення Монастирського очільником МВС.

Раніше сьогодні перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко сказав журналістам, що владна фракція підтримає кандидатуру Монастирського.

Напередодні парламент проголосував за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

13 липня Арсен Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади міністра. Він очолював міністерство внутрішніх справ з 2014 року.