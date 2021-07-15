Активісти біля будівлі МВС відзначили відставку Авакова

У Києві 15 липня пройшла акція з нагоди відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Кілька десятків людей зібралися біля будівлі МВС увечері, щоб, згідно з анонсом організаторів, відсвяткувати відставку Авакова.

«Сьогодні ми святкуємо і проводжаємо Авакова подалі від Міністерства внутрішніх справ і будь-яких державних справ загалом. Ми щиро сподіваємося, що діюча влада усвідомлює необхідність проведення реальної реформи правоохоронних органів. Отже, кого б не обрали новим міністром, він має почати свою діяльність саме з реформування структури МВС», – заявили організатори заходу.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції слухали виступи, грали у футбол, танцювали, палили фаєри, і запускали феєрверки.

Верховна Рада України 15 липня підтримала відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Президент України Володимир Зеленський замість Авакова запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування щодо призначення Монастирського заплановане в парламенті на 16 липня.