Увесь житловий фонд України підключений до тепла – Мінрегіон

Усі 24 обласні державні адміністрації прозвітували про 100% підключення тепла у житловому секторі, аналогічний показник – у закладах охорони здоров’я. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Усі обласні державні адміністрації прозвітували про підключення до теплопостачання 100% житлового фонду та медичних закладів. Водночас вже зараз маємо подбати про те, якими будуть майбутні опалювальні сезони, й активніше працювати над підвищенням енергоефективності будівель», – сказав Чернишов.

Він додав, що вартість тепла та гарячої води у цьому опалювальному сезоні для населення зростити не мають.

У цьому осінньо-зимовому періоді ціни на газ для виробників тепла (ТКЕ) для населення – 7 420 грн за тисячу кубометрів з ПДВ. Для бюджетних установ та релігійних організацій – 16,4 грн за кубометр з ПДВ.