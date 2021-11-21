Вугілля з Казахстану, транзит якого заблокувала Росія, відправлять морським транспортом – Шмигаль

Вугілля з Казахстану, транзит якого заблокувала Росія, мають доставити до України морським транспортом. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань, через порт виходить і буде спрямовуватися в Україну. Залізничне сполучення дійсно заблоковане, неможливо везти. Але морським транспортом, є інформація, перший корабель будуть відправляти буквально в найближчі дні», – зазначив голова українського уряду.

Українське акціонерне товариство «Центренерго» 16 листопада повідомило, що до України буде доставлено 663 тисячі тонн вугілля. Однак згодом з’явилася інформація, що Росія заблокувала перевезення залізницею цього вугілля.

Україна також закуповує вугілля у США та Колумбії. Перше із семи законтрактованих компанією ДТЕК суден із вугіллям зі Сполучених Штатів прибуло до України 20 листопада. Обсяг першого постачання становить 60,5 тисяч тонн. Очікується, що всі суднові партії прибудуть до України зі США та Колумбії протягом листопада 2021 – січня 2022 року. Це 5 поставок з вугіллям зі США та 2 поставки – з Колумбії.