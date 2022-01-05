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Казахстан: понад 200 затриманих під час розгону демонстрацій (відео)

Казахстан: понад 200 затриманих під час розгону демонстрацій (відео)
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Казахстан: понад 200 затриманих під час розгону демонстрацій (відео)

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У Казахстані поліція та співробітники у цивільному на відео 4 січня затримують людей, які зібралися на вулицях міста Шимкент. Позаяк протести – спершу проти підвищення цін на скраплений газ – у Казахстані продовжилися. У містах Актобе та Уральськ поліція намагалася завадити демонстрантам вийти на вулиці.

Натовп в Актобе скандував «Старий, іди геть!» у бік колишнього лідера країни Нурсултана Назарбаєва, який пішов з посади президента у 2019 році, але зберіг свій вплив. Протести у Казахстані тривають від 2 січня після того, як ціни на скраплений природний газ, що широко використовується як паливо для автомобілів, зросли більш ніж удвічі. (Відео Казахської редакції Радіо Свобода)

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