Натовп в Актобе скандував «Старий, іди геть!» у бік колишнього лідера країни Нурсултана Назарбаєва, який пішов з посади президента у 2019 році, але зберіг свій вплив. Протести у Казахстані тривають від 2 січня після того, як ціни на скраплений природний газ, що широко використовується як паливо для автомобілів, зросли більш ніж удвічі. (Відео Казахської редакції Радіо Свобода)
Казахстан: понад 200 затриманих під час розгону демонстрацій (відео)
У Казахстані поліція та співробітники у цивільному на відео 4 січня затримують людей, які зібралися на вулицях міста Шимкент. Позаяк протести – спершу проти підвищення цін на скраплений газ – у Казахстані продовжилися. У містах Актобе та Уральськ поліція намагалася завадити демонстрантам вийти на вулиці.
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