Натовп в Актобе скандував «Старий, іди геть!» у бік колишнього лідера країни Нурсултана Назарбаєва, який пішов з посади президента у 2019 році, але зберіг свій вплив. Протести у Казахстані тривають від 2 січня після того, як ціни на скраплений природний газ, що широко використовується як паливо для автомобілів, зросли більш ніж удвічі. (Відео Казахської редакції Радіо Свобода)