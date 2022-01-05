Казахстан: президент Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в столиці країни

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив режим надзвичайного стану у столиці країни, місті Нур-Султан. Дія такого режиму розпочинається з 16-ї години 5 січня до 19 січня 2022 року. Такі ж терміни раніше були визначені для режиму надзвичайного стану у місті Алмати, Мангістауській та Алматинській областях.

На період режиму в столиці запроваджується комендатура. Комендантом міста Нур-Султан призначений начальник департаменту поліції столиці Єржан Саденов.

Режим надзвичайного стану обмежує у правах громадян та дає широкі повноваження коменданту. Цей комендант може встановлювати обмеження на свободу пересування, влаштовувати перевірки документів та особистий огляд, обмежити вʼїзд до міста та виїзд із нього.

Також режим передбачає заборону на мирні збори, страйки та інше.

Нур-Султану на «забезпечення режиму надзвичайного стану» також виділяються гроші із резерву уряду Казахстану.

Таким чином, на сьогодні режим надзвичайного стану діє у чотирьох регіонах Казахстану: у Мангістауській та Алматинській областях та містах Алмати і Нур-Султан.

Сьогодні, 5 січня, в кількох регіонах Казахстану тривають антиурядові демонстрації. Серйозна ситуація в Алмати, де тисячі протестувальників зайняли акімат (мерію). Будівля горить, у ній вибиті вікна та двері. У місті також горять будівлі алматинського управління комітету з правової статистики та спеціальних обліків Генеральної прокуратури та офісу партії «Нур Отан».