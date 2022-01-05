Казахстан: протестувальники в Алмати захопили мерію, у будівлі пожежа

Тисячі протестувальників удень 5 січня прорвали кордони поліції на площі Республіки в найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати. Демонстранти озброїлися гумовими кийками, щитами та розпочали штурм будівлі акімату (мерії) міста, повідомляє Радіо Азаттик, казахська служба Радіо Свобода.

Невдовзі протестувальники захопили акімат. Чи залишалися всередині співробітники – неясно.

У будівлі вибиті вікна та двері, вона горить.

Частина протестувальників спробувала прорватися до розташованої поруч будівлі, де до перенесення столиці з Алмати була резиденція президента. Кореспондент Радіо Азаттик передає, що з будівлі виходить дим.

Також є повідомлення про пожежу в одному з бізнес-центрів, де розташований офіс владної партії «Нур Отан».

Протести у Казахстані розпочалися 2 січня. Спочатку вони спалахнули на заході країни, де вимагали зниження цін на скраплений газ, яким заправляють більшість машин у регіоні. Влада заявляла спочатку, що зниження цін неможливе, посилаючись на ситуацію на ринку. 4 січня влада пішла на поступки, але люди відмовилися залишати площі в Мангістауській області, потім протести охопили інші регіони.

Президент Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням, у якому запевнив, що «влада в країні не впаде». Він закликав громадян, особливо молодь, «не піддаватися на провокації зсередини та ззовні, ейфорії вседозволеності». Токаєв також оцінив заклики атакувати службові приміщення військових та цивільних відомств, які лунають на майданах. «Це злочин, за яке може бути покарання», — зазначив він.

Після наради 5 січня президент Токаєв дав доручення запровадити державне регулювання цін на соціально значущі товари, а також на бензин та дизельне пальне. Крім того, він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення терміном на 180 днів.

Протести у містах тривають.

У ніч на 5 січня масові мітинги відбулися в Алмати, а в Мангістауській області протестувальників уже налічували тисячі. Офіційної інформації, скільки людей було на площах в Актау, Жанаозені та Алмати, немає. Різні джерела називали різні цифри – від тисячі до 10 тисяч людей в одному місті. Уранці 5 січня режим надзвичайної ситуації було оголошено і в Алматинській області.

Уночі 5 січня те, що відбувається на площах, влада назвала «заворушеннями» і розпочала силове придушення мітингувальників із використанням світлошумових гранат і сльозогінного газу. Токаєв оголосив надзвичайний стан в Алмати та Мангістауській області із запровадженням комендантської години.

Уранці 5 січня надійшли повідомлення, що протести в Алмати тривають. Близько 8-ї години ранку в районі ринку «Алтин Орда» перебували близько 200 демонстрантів. Загін спецпризначенців застосував проти них сльозогінний газ та світлошумові гранати.