Українців закликали утриматися від поїздок до Казахстану через  надзвичайний стан

Громадян України в період з 5 до 19 січня 2022 року просять утриматися від поїздок до Казахстану через запровадження там надзвичайного стану, повідомляє посольство України в Казахстані.

«У зв’язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м. Алмати, Алматинській та Мангістауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які перебувають на території Казахстану, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні», – йдеться в повідомленні.

У разі необхідності громадяни можуть звернутися до посольства України в Казахстані на гарячу лінію +7(705)7556610.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести по всій країні. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00. Уранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про близько 200 затриманих минулої ночі в різних містах Казахстану. Тисячі протестувальників провели минулу ніч на головних площах своїх міст. Інтернет не працює або працює дуже повільно у багатьох частинах країни.