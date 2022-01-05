Протести в Казахстані: МВС заявляє про понад 200 затриманих під час розгону демонстрацій

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про затримання «понад 200 осіб» під час розгону масових протестів у ніч на 5 січня.

«Попри попередження місцевих виконавчих органів та прокуратури, громадяни піддалися на провокаційні заклики та стали вчиняти протиправні дії, створюючи загрозу спокою та безпеці населення», — йдеться у заяві пресслужби МВС Казахстану. Зазначається, що «окремі групи громадян перекривали дороги, блокували рух транспорту».

Як заявляють у МВС, у містах Алмати, Шимкенті та Таразі зафіксовані спроби «нападу на будівлі акіматів (адміністрацій –ред.)», «було вибито скло, двері та завдано іншої матеріальної шкоди». У поліції відзначають також випадки використання в натовпі «каміння, палиць, газових, перцевих балонів та пляшок із запалювальною сумішшю».

«Унаслідок протиправних дій завдано тілесних ушкоджень 95 співробітникам органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомашин», - заявили в МВС.

Про кількість постраждалих серед демонстрантів влада не повідомила. Спостерігачі кажуть, що заявлена поліцією кількість затриманих є заниженою. Лише у столиці під час акції протесту біля торгових будинків «Артем» та «Шапагат» загін спецпризначенців затримав близько сотні людей, хапаючи також випадкових перехожих. Протестувальники тут вигукували гасла з вимогою відставки уряду. В Алмати в ніч проти середи пройшли масові акції на площі біля спорткомплексу «Алмати Арена» та на площі Республіки.

«За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудове розслідування», ­ заявили у МВС Казахстану.

2 січня на заході Казахстану розпочалися «газові» протести, учасники яких вимагали також відходу з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, нині голови Ради безпеки Казахстану, який зберігає свій вплив. Масові виступи розпочалися в Жанаозені, мономісті в Мангістауській області, після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. Після того, як протести почали охоплювати інші регіони країни, у містах поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У ніч на 5 січня масові мітинги відбулися в Алмати, а в Мангістауській області протестувальників уже налічували тисячі. Офіційної інформації, скільки людей було на площах в Актау, Жанаозені та Алмати, немає. Різні джерела називали різні цифри – від тисячі до 10 тисяч людей в одному місті.

Уночі 5 січня те, що відбувається на площах, влада назвала «заворушеннями» і розпочала силове придушення мітингувальників із використанням світлошумових гранат і сльозогінного газу. Токаєв оголосив надзвичайний стан в Алмати та Мангістауській області із запровадженням комендантської години.

Уранці 5 січня надійшли повідомлення, що протести в Алмати тривають. Близько 8-ї години ранку в районі ринку «Алтин Орда» перебували близько 200 демонстрантів. Поліцейські застосували проти них сльозогінний газ та світлошумові гранати.