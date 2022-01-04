Казахстан: Токаєв заявив про зниження ціни на газ, яка спровокувала протести

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до учасників протестів, які почалися з Манґистауської області.

Як заявив президент Казахстану у своєму твітері, уряд вирішив знизити ціну на зріджений газ у Манґистауської області до 50 тенге за літр.

«Звертаюся з проханням до демонстрантів не слідувати закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності нашого суспільства», – написав Токаєв, не уточнюючи, кого саме має на увазі.

Він додав, що інші соціально-економічні вимоги влада розглядатиме «окремо», зокрема, під час завтрашньої наради в Нур-Султані.

Попри рішення влади знизити ціну на газ, повідомляє казахська служба Радіо Свобода, біля трьох тисяч людей залишаються на площі в Жанаозені, вимагаючи відставки уряду. Звучать також інші вимоги політичного характеру – зокрема, про виборність акімів (голів органів місцевої виконавчої влади) та вихід із політики колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

За даними журналістів, наразі може йтися про сотні затриманих через протести людей по всій країні. Міністерство внутрішніх справ та поліція ситуацію не коментують.

Протести розпочалися 2 січня в місті нафтовиків Жанаозені – після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів. У Жанаозені, за словами місцевих активістів, на площі вранці 4 січня було близько двох тисяч протестувальників.

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Люди вночі по черзі виступали на мітингу, під час якого казали, що «несправедливо, що люди змушені вимагати доступності газу в багатій на вуглеводні країні».

Учасників акцій протесту в Актау та Жанаозені підтримали в інших містах Казахстану. Близько 20 людей були затримані в Алмати. В Астані затримали трьох учасників протесту, понад 10 людей – у Шимкенті. Акції протесту відбулися також в Актобе, Уральську та кількох інших містах.