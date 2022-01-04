У Казахстані на тлі протестів затримали журналіста Радіо Свобода

Казахська поліція затримала другого журналіста Радіо Свобода, який висвітлював протести в цій країні через різке зростання цін на енергоносії. Про це повідомила місцева служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик.

Редактора казахської служби Радіо Свобода Дархана Умірбекова затримали в столиці країни Нур-Султані 4 січня поліцією на демонстрації. Це сталося через кілька годин після того, як правоохоронці без пояснення причин затримали на дві години Касима Аманжола – виконувача обов’язків керівника служби. Це сталося, коли Аманжол знімав протести через раптове різке підвищення цін на зріджений природний газ, що використовується в транспортних засобах.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, Алмати на південному сході. Акції почалися на підтримку протестувальників у регіоні Манґистау, які вийшли на вулиці через невдоволення, зокрема, корупцією, безробіттям і низькими зарплатами.

Мешканець Актау Есберди Асауов повідомив Радіо Свобода, що ввечері 3 січня на площу Йинтимак у місті вийшли близько 6 тисяч переважно молодих протестувальників, які вимагали відставки уряду та закликали владу боротися з безробіттям та корупцією.

На площі встановили намет і юрту. Поліція не дозволила демонстрантам встановити плити та готувати, але, за словами Асауова, місцеві жителі та бізнесмени приносили їм гарячу їжу.

Влада перекрила дороги, що ведуть до міста.

У Нур-Султані поліція затримала щонайменше трьох людей, які протестували біля будівлі міської влади, а мобільний Інтернет у цьому районі був відключений.

Напередодні в місті пройшли щонайменше три протестувальники.

В Алмати, найбільшому місті Казахстану, площа Республіки була закрита для відвідування, а доступ до мобільного інтернету був обмежений.

Поліція здійснила щонайменше 10 «превентивних арештів» напередодні запланованої акції протесту, яку скликав бізнесмен-втікач і колишній міністр енергетики Мухтар Аблязов, лідер забороненої організації «Демократичний вибір Казахстану» (ДВК).

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У Шимкенті поліція силою змусила піти понад 10 людей, які зібралися перед будівлею місцевої адміністрації, а невідомі в цивільному завадили кореспонденту Радіо Свобода зняти відео.

Протести розпочалися 2 січня в місті нафтовиків Жанаозені – після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів. У Жанаозені, за словами місцевих активістів, на площі вранці 4 січня було близько двох тисяч протестувальників. Люди вночі по черзі виступали на мітингу, під час якого казали, що «несправедливо, що люди змушені вимагати доступності газу в багатій на вуглеводні країні».

Учасників акцій протесту в Актау та Жанаозені підтримали в інших містах Казахстану. Близько 20 людей були затримані в Алмати. В Астані затримали трьох учасників протесту, понад 10 людей – у Шимкенті. Акції протесту відбулися також в Актобе, Уральську та кількох інших містах.