Протести в Казахстані: у двох містах люди ночували на майданах

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості палива провели ніч на вівторок на центральних майданах. Як повідомляє Радіо Азаттик, казахська служба Радіо Свобода, в Актау протестувальники встановили намети та юрту. До міста прибули також жителі сусідніх регіонів, у тому числі міст Актобе та Уральськ.

Удень 3 січня на площі в Актау, за оцінками очевидців, було кілька тисяч людей. До них прибув акім (голова) регіону, проте не зміг переконати їх розійтися. Протестувальники закликали до відставки чинного уряду. Вимоги знизити вартість зрідженого газу розширилися: учасники акції вимагали також викорінення корупції та кумівства, зведення нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

На опублікованих у соціальних мережах відео чути, як сотні людей на площі в Актау скандують «Шал, кет!» (казахською – «Старий, іди!»). Це гасло лунає на багатьох акціях, учасники яких виступають із вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.

За словами активістів, на площі в Актау в радіусі близько двох кілометрів був недоступний мобільний інтернет. У соціальних мережах раніше поширилася інформація, що до Актау було направлено два літаки з військовими із сусідніх регіонів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв напередодні розмістив твіт, що в Актау розпочала роботу урядова комісія, і демонстранти «мають виявити відповідальність і готовність до діалогу».

Протести розпочалися кілька днів тому у місті нафтовиків Жанаозені – після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів. У Жанаозені, за словами місцевих активістів, на площі вранці 4 січня було близько двох тисяч протестувальників. Люди вночі по черзі виступали на мітингу, під час якого казали, що «несправедливо, що люди змушені вимагати доступності газу в багатій на вуглеводні країні».

Учасників акцій протесту в Актау та Жанаозені підтримали в інших містах Казахстану. Близько 20 людей були затримані в Алмати. В Астані затримали трьох учасників протесту, понад 10 людей – у Шимкенті. Акції протесту відбулися також в Актобе, Уральську та кількох інших містах.