Влада оголосила надзвичайний стан по всій території Казахстану – медіа

По всій території Казахстану на тлі масових протестів запровадили режим надзвичайного стану. Про це повідомляють місцеві медіа. Раніше надзвичайний стан був запроваджений у низці регіонів, де відбувалися найзапекліші зіткнення.

В Алмати протестувальники захопили аеропорт, авіакомпанії скасовують туди рейси. Крім того, у місті учасники протестів намагаються захопити департамент внутрішніх справ і підпалили будівлю державного телеканалу «Казахстан». Захоплено будівлю управління Комітету державної безпеки.

Мітингувальники в Алмати також дійшли до будівлі акімату (мерії) та підпалили її. Там відбулися зіткнення з поліцією та бійцями Національної гвардії, є постраждалі.

У столиці країни Нур-Султані не працює інтернет. Жителі не можуть зняти готівку у банкоматах. Платежі інтернетом, у тому числі в транспорті, не приймаються.

Також у Тадликоргані протестувальники під гімн Казахстану знесли пам’ятник першому президентові країни Нурсултану Назарбаєву. У 2019 році він пішов у відставку з посади та очолив Раду безпеки країни.

Читайте також: «Внутрішні проблеми»: у Кремлі прокоментували події в Казахстані

Наступник Назарбаєва, Касим-Жомарт Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни змінивши на посаді першого главу держави Нурсултана Назарбаєва і запевнив, що діятиме максимально жорстко стосовно учасників заворушень.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести.

Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку.