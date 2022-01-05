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Влада оголосила надзвичайний стан по всій території Казахстану – медіа

У Тадликоргані протестувальники під гімн Казахстану знесли пам’ятник першому президентові країни Нурсултану Назарбаєву

По всій території Казахстану на тлі масових протестів запровадили режим надзвичайного стану. Про це повідомляють місцеві медіа. Раніше надзвичайний стан був запроваджений у низці регіонів, де відбувалися найзапекліші зіткнення.

В Алмати протестувальники захопили аеропорт, авіакомпанії скасовують туди рейси. Крім того, у місті учасники протестів намагаються захопити департамент внутрішніх справ і підпалили будівлю державного телеканалу «Казахстан». Захоплено будівлю управління Комітету державної безпеки.

Мітингувальники в Алмати також дійшли до будівлі акімату (мерії) та підпалили її. Там відбулися зіткнення з поліцією та бійцями Національної гвардії, є постраждалі.

У столиці країни Нур-Султані не працює інтернет. Жителі не можуть зняти готівку у банкоматах. Платежі інтернетом, у тому числі в транспорті, не приймаються.

Також у Тадликоргані протестувальники під гімн Казахстану знесли пам’ятник першому президентові країни Нурсултану Назарбаєву. У 2019 році він пішов у відставку з посади та очолив Раду безпеки країни.

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Наступник Назарбаєва, Касим-Жомарт Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни змінивши на посаді першого главу держави Нурсултана Назарбаєва і запевнив, що діятиме максимально жорстко стосовно учасників заворушень.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести.

Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку.

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