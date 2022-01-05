Казахстан: Токаєв оголосив, що обійме посаду Назарбаєва у Раді безпеки країни

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов із посади голови Ради безпеки Казахстану. Цей орган очолить чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Про це він заявив у зверненні до нації.

За словами Токаєва, вжитих на тлі масових протестів заходів недостатньо. Президент вважає, що за заворушеннями стоять «фінансово мотивовані змовники», які мають «ретельно продуманий план».

«Тому я як глава держави і відсьогодні голова Ради безпеки маю намір діяти максимально жорстко», – сказав Токаєв.

Він спростував повідомлення про свою втечу і запевнив, що незабаром виступить «з новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану».

Назарбаєв очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

Нині у Казахстані частково введено режим надзвичайного стану, він діє у Алмаати, в Нур-Султані та у Мангістауській й Алматинській областях. У кількох регіонах тривають антиурядові демонстрації. Учасники протестів вступають у протистояння з поліцією, захоплюють та підпалюють адміністративні будівлі, громлять магазини та офіси.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести.

Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку.

Посольство України в Казахстані закликало громадян утриматися від поїздок до цієї країни.