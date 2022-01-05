«Внутрішні проблеми»: у Кремлі прокоментували події в Казахстані

Протести в Казахстані є внутрішньою справою цієї країни, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми», – заявив він.

Пєсков також наголосив на важливості того, щоб у ситуацію ніхто не втручався ззовні. У Росії, додав чиновник, влада Казахстану допомоги не просила.

Про ситуацію в Казахстані висловились і в МЗС Росії: «Уважно стежимо за подіями в сусідній братській країні. Виступаємо за мирне вирішення всіх проблем у рамках конституційно-правового поля та діалогу. Сподіваємось на якнайшвидшу нормалізацію ситуації в країні».

Нині у Казахстані частково введено режим надзвичайного стану, він діє у Алмаати, в Нур-Султані та у Мангістауській й Алматинській областях. У кількох регіонах тривають антиурядові демонстрації.

Серйозна ситуація сьогодні в Алмати, де тисячі протестувальників зайняли акімат (мерію). Будівлю охопила пожежа. У місті також запалали вогнем будівля одного з управлінь Генпрокуратури та офісу партії «Нур Отан».

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести по кількох регіонах країни. Відбулися сутички протестувальників із силовиками. Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про близько 200 затриманих минулої ночі в різних містах Казахстану.

Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку.

У країні проблеми з інтернетом.

Посольство України в Казахстані закликало громадян утриматися від поїздок до цієї країни.