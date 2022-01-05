Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Казахстан: Токаєв змінив голову Комітету нацбезпеки, влада Алмати заявила про «антитерористичну операцію»

Наслідки протестів у Алмати, Казахстан, 5 січня 2022 року

Карім Масімов, давній соратник експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, звільнений з посади голови Комітету національної безпеки Казахстану. На цій посаді його змінив Єрмек Сагімбаєв, який працював начальником Служби державної охорони. Відповідні укази президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва опубліковано 6 січня на сайті Акорди, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

56-річний Масімов був переміщений на посаду голови КНБ у вересні 2016 року з посади голови уряду. Вперше він пробув на посаді прем’єр-міністра з 2007 до 2012 року. Вдруге – з квітня 2014 року до свого призначення головою КНБ.

Читайте також: Токаєв заявив, що звернувся до країн ОДКБ по «допомогу» через протести в Казахстані

Зміна голови спеціальної служби Казахстану проведена на тлі протестів у регіонах, що не вщухають, і заяви комендатури Алмати про початок «антитерористичної спецоперації». В Алмати, яке стало епіцентром протестів і де оголошено режим надзвичайного стану, 5 січня невідомі люди, озброєні гумовими палицями, ціпками, щитами, штурмували будівлю міського акімату.

Пізніше того ж дня стало відомо про захоплення групою людей аеропорту. У комендатурі заявили про «напад на Казахстан» та «акт агресії, спробу підриву цілісності держави».

Спочатку режим надзвичайного стану був запроваджений в Алмати та Мангістауській області, де 2 січня почалися протести після стрибка цін на скраплений газ. Пізніше влада поширила режим НС на столицю та всі інші регіони країни.

Масові протести в Казахстані: вибухи, сльозогінний газ, захоплення будівель (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масові протести в Казахстані: вибухи, сльозогінний газ, захоплення будівель (фотогалерея)

Вранці 5 січня уряд пішов у відставку. Надзвичайний стан оголошено вже на усій території Казахстану

Відповідно до законодавства, надання згоди на призначення президентом країни голови Національного банку, генерального прокурора, а також голови Комітету національної безпеки належить до виняткової компетенції сенату Казахстану.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести.

Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. Згодом стало відомо про запровадження надзвичайного стану по всій країні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG