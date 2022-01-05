Казахстан: Токаєв змінив голову Комітету нацбезпеки, влада Алмати заявила про «антитерористичну операцію»

Карім Масімов, давній соратник експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, звільнений з посади голови Комітету національної безпеки Казахстану. На цій посаді його змінив Єрмек Сагімбаєв, який працював начальником Служби державної охорони. Відповідні укази президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва опубліковано 6 січня на сайті Акорди, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

56-річний Масімов був переміщений на посаду голови КНБ у вересні 2016 року з посади голови уряду. Вперше він пробув на посаді прем’єр-міністра з 2007 до 2012 року. Вдруге – з квітня 2014 року до свого призначення головою КНБ.

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Зміна голови спеціальної служби Казахстану проведена на тлі протестів у регіонах, що не вщухають, і заяви комендатури Алмати про початок «антитерористичної спецоперації». В Алмати, яке стало епіцентром протестів і де оголошено режим надзвичайного стану, 5 січня невідомі люди, озброєні гумовими палицями, ціпками, щитами, штурмували будівлю міського акімату.

Пізніше того ж дня стало відомо про захоплення групою людей аеропорту. У комендатурі заявили про «напад на Казахстан» та «акт агресії, спробу підриву цілісності держави».

Спочатку режим надзвичайного стану був запроваджений в Алмати та Мангістауській області, де 2 січня почалися протести після стрибка цін на скраплений газ. Пізніше влада поширила режим НС на столицю та всі інші регіони країни.

Відповідно до законодавства, надання згоди на призначення президентом країни голови Національного банку, генерального прокурора, а також голови Комітету національної безпеки належить до виняткової компетенції сенату Казахстану.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести.

Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. Згодом стало відомо про запровадження надзвичайного стану по всій країні.