Токаєв заявив, що звернувся до країн ОДКБ по «допомогу» через протести в Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн Організації договору колективної безпеки через протести в своїй країні. Відповідну його заяву поширили медіа з посиланням на державний телеканал «Хабар 24».

За словами Токаєва, сили міністерства оборони країни ведуть бої з «терористичними бандами», які нібито «пройшли підготовку за кордоном».

«У зв’язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ – надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози», – заявив президент.

Він не уточнив, якої саме допомоги попросив у країн ОДКБ.

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Організація договору колективної безпеки – це військовий альянс, до якого, окрім Казахстану, входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести.

Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. Згодом стало відомо про запровадження надзвичайного стану по всій країні.